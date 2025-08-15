Відео
Головна Хроніки На Алясці для Путіна приготували червону доріжку — відео

На Алясці для Путіна приготували червону доріжку — відео

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 21:56
Червона доріжка для Путіна на військовій базі Аляски
Місце зустрічі російського диктатора на Алясці. Фото: CNN

У Ельмендорф-Річардсон, штат Аляска, де відбудеться зустріч між президентом США Дональдом Трампом та російським диктатором Володимиром Путіним, збройні сили США вистелили аеродром червоною доріжкою. Вона пролягає уздовж лінії літаків F-22 Raptor, що призначені спеціально для офіційної зустрічі лідерів.

Про це у п'ятницю, 15 серпня, повідомляє CNN.

Читайте також:

Червона доріжка для Путіна

Це перший візит Путіна до США від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Символічний жест на аеродромі, поряд із шеренгою американських винищувачів F-22, виглядав як офіційний прийом, що різко контрастує з міжнародною ізоляцією російського лідера останні роки.

Зустріч Трампа і Путіна вважають однією з найрезонансніших у світовій політиці цього року. Водночас у США та країнах ЄС лунають застереження, що переговори без участі України можуть призвести до рішень, які загрожуватимуть її інтересам і суверенітету.

Нагадаємо, Трамп прибув до Аляски, де має відбутися його зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Його літак вже приземлився в Анкориджі.

Раніше Трамп озвучив свої очікування від розмови з Путіним та попередив, у якому випадку готовий припинити переговори.

володимир путін переговори Дональд Трамп Аляска візит
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
