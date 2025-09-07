Листовки, которые расклеили по улицам Москвы в честь Дня украинской разведки. Фото: ГУР МОУ

В воскресенье, 7 сентября, в Украине отмечают День украинской военной разведки. В честь этого праздника в Москве расклеили соответствующие листовки, посвященные украинским разведчикам.

Об этом информируют источники Новини.LIVE в Главном управлении разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) 7 сентября.

Реклама

Читайте также:

Москву обклеили листовками в честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

Москву украсили листовками в честь Дня украинской разведки

Итак, ко Дню украинской военной разведки Москву украсили листовками. Следовательно, в столице РФ тоже "празднуют" День военной разведки Украины, которая сегодня отмечает свою 33-ю годовщину.

Москву обклеили листовками в честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

Как отмечают в ГУР, одновременно в разных районах Москвы в публичных местах — на заборах, в парках, остановках общественного транспорта, на столбах и просто на стенах подъездов — появились поздравительные открытки. На них изображен логотип ГУР МО и напоминание всем москвичам — "ответственность неизбежна".

Москву обклеили листовками в честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

"После всех преступлений, которые совершили московиты на нашей земле, наивно надеяться, что их обойдет заслуженное наказание как сегодня, так и всегда. Жители столицы так называемой России очевидно, могут надеяться на особые поздравления от украинской военной разведки уже скоро", — отметил собеседник в ГУР МО.

Москву обклеили листовками в честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

Напомним, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к воинам по случаю Дня военной разведки Украины.

Недавно руководитель пресс-службы ГУР МОУ Андрей Юсов назвал ключевую цель россиян до начала реальных переговоров.