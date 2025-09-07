Відео
Головна Хроніки Москву обклеїли листівками до Дня української розвідки — фото

Москву обклеїли листівками до Дня української розвідки — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 вересня 2025 22:54
Москву обклеїли листівками на честь ГУР МОУ
Листівки, які розклеїли вулицями Москви на честь Дня української розвідки. Фото: ГУР МОУ

У неділю, 7 вересня, в Україні відзначають День української воєнної розвідки. На честь цього свята у Москві розклеїли відповідні листівки, присвячені українським розвідникам.

Про це інформують джерела Новини.LIVE в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) 7 вересня.

Читайте також:
Москва ГУР
Москву обклеїли листівками на честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

Москву прикрасили листівками на честь Дня української розвідки

Отже, до Дня української воєнної розвідки Москву прикрасили листівками. Відтак, у столиці РФ теж "святкують" День воєнної розвідки України, яка сьогодні відзначає свою 33-ту річницю.

Москва
Москву обклеїли листівками на честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

Як зазначають у ГУР, одночасно у різних районах Москви у публічних місцях — на парканах, у парках, зупинках громадського транспорту, на стовпах і просто на стінах підʼїздів — зʼявилися вітальні листівки. На них зображений логотип ГУР МО та нагадування всім москвинам — "відповідальність неминуча".

Москва
Москву обклеїли листівками на честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

"Після всіх злочинів, які вчинили московити на нашій землі, наївно сподіватися, що їх омине заслужена кара як сьогодні, так і повсякчас. Мешканці столиці так званої Росії вочевидь, можуть сподіватися на особливі вітання від української воєнної розвідки вже незабаром", — зазначив співрозмовник у ГУР МО.

ГУР МОУ
Москву обклеїли листівками на честь ГУР МОУ. Фото: ГУР

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до воїнів із нагоди Дня воєнної розвідки України.

Нещодавно керівник пресслужби ГУР МОУ Андрій Юсов назвав ключову мету росіян до початку реальних перемовин.

розвідка листівки Москва війна в Україні ГУР помста
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
