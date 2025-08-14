Россиянку обокрали в Крыму - сколько денег украли

Россияне в Ялте. Фото: росСМИ

В украинской Ялте, оккупированной РФ, обокрали в гостинице российскую гражданку из Москвы. Москвичка не смогла ни доказать факт кражи, ни уехать в другой отель.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама

Читайте также:

Полмиллиона рублей исчезли в неизвестном направлении

Российские граждане сталкиваются на территории оккупированного Крыма с неожиданными проблемами.

Жительница российской столицы Москвы Светлана приехала в Крым на свадьбу сестры.

В Ялте она сняла в одной из гостиниц восемь номеров — для себя и родственников.

Через три дня Светлана обнаружила, что у нее пропали деньги — 500 тысяч рублей.

Как отреагировали в отеле

Деньги хранились в сумочке в ящике с бельем, потому что сейфов в отеле нет.

Кроме того, у ее подруги неизвестные вытащили из чемодана 10 тысяч рублей.

Москвичка заподозрила в краже работницу отеля, которая делала уборку в комнатах, но определить это точно невозможно — потому что в отеле есть только одна видеокамера, которая ничего подозрительного не зафиксировала, потому что висит не в номере, где произошло преступление.

Кроме того, работники отеля заявили, что они не имеют отношения к инциденту, а деньги, скорее всего, потеряла или потратила сама владелица.

В итоге, обиженная на кражу и плохую уборку москвичка не смогла выехать из отеля, потому что все другие места в Ялте оказались занятыми. А администрация заведения пообещала возместить Светлане лишь 20% от стоимости ее номера.

Напомним, мы ранее писали о том, что россияне воруют и вывозят исторические ценности из Крыма.

Добавим, мы сообщали о том, во что российские оккупанты превратили аннексированный у Украины Крымский полуостров.