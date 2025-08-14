Відео
Москвичку обікрали в Криму — скільки грошей втратила

Москвичку обікрали в Криму — скільки грошей втратила

Ua ru
Дата публікації: 14 серпня 2025 03:29
Росіянку обікрали у Криму - скільки грошей вкрали
Росіяни у Ялті. Фото: росЗМІ

У українській Ялті, окупованій РФ, обікрали у готелі російську громадянку із Москви. Москвичка не змогла ні довести факт крадіжки, ні виїхати в інший готель.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Пів мільйона рублів зникли у невідомому напрямку

Російські громадяни стикаються на території окупованого Криму із несподіваними проблемами.

Мешканка російської столиці Москви Світлана приїхала до Криму на весілля сестри.

У Ялті вона зняла в одному з готелів вісім номерів — для себе і родичів.

Через три дні Світлана виявила, що у неї зникли гроші — 500 тисяч рублів.

Як відреагували у готелі

Гроші зберігалися в торбинці у шухляді з білизною, бо сейфів у готелі немає.

Крім того, у її подруги невідомі витягнули з валізи 10 тисяч рублів.

Москвичка запідозрила у крадіжці працівниці готелю, яка робила прибирання у кімнатах, але визначити це точно неможливо — бо у готелі є тільки одна відеокамера, яка нічого підозрілого не зафіксувала, бо висить не у номері, де стався злочин.

Крім того, працівники готелю заявили, що вони не мають відношення до інциденту, а гроші, скоріш за все, загубила чи витратила сама власниця.

У підсумку, ображена на крадіжку та погане прибирання москвичка не змогла виїхати з готелю, бо усі інші місця у Ялті виявилися зайнятими. А адміністрація закладу пообіцяла відшкодувати Світлані лише 20% від вартості її номеру.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіяни крадуть і вивозять історичні цінності з Криму.

Додамо, ми повідомляли про те, на що російські окупанти перетворили анексований у України Кримський півострів.

Крим крадіжка росіяни готелі Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
