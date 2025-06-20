Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаРецепты АрхивВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирХроникиТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоЭкономистКурсПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноТЦКПолитикаЛьвовLifeИндустрииНовости дняМетеоТехнологииАвтоПраздникиСпортВоенная экономикаНедвижимостьЭкономикаФинансыПсихологияИнвестицииАрмияМедцентрДомКиноМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Макаревича "сбили" в небе Ирана — певец назвал авторов фейка

Макаревича "сбили" в небе Ирана — певец назвал авторов фейка

Ua en ru
Дата публикации 20 июня 2025 00:15
В сети запустили фейк, что Андрея Макаревича сбили как пилота истребителя в небе Ирана
Певец и композитор Андрей Макаревич. Фото: facebook.com/makarevichav
Ключові моменти Как Макаревич стал "пилотом" F-35

В российских соцсетях распространяется мем о том, что лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича "сбили" в иранском небе. Пользователи увидели такой пропагандистский ролик под авторством агентства новостей Nour News.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Как Макаревич стал "пилотом" F-35

В ролике 71-летний российский музыкант представлен как пилот израильского истребителя F-35, самолет которого был сбит. За основу взяли фотографию Макаревича в молодости. Однако в редакции Nour News опровергли подобный ролик и заявили, что никогда такое не публиковали.

Сам Макаревич отреагировал на эту ситуацию, высказав предположение, что фейк был создан бывшими согражданами из России. Он отметил, что в течение последних 3,5 года жизни в Израиле, боты и другие инструменты для распространения дезинформации активно пытаются поддерживать его популярность в России.

Макаревич опроверг слухи о своем финансовом состоянии и утвердил, что он и его семья находятся в Израиле, здоровы и счастливы. Он также выразил свою веру в израильскую армию и поддержку ее действий.

Ранее сообщалось, что Макаревич, который поддерживает Украину и донатит на гуманитарные нужды, не хочет помогать именно ВСУ. Он назвал неожиданную причину.

Тем временем президент США Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.

Иран Израиль Андрей Макаревич фейки війна
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации