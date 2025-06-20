В сети запустили фейк, что Андрея Макаревича сбили как пилота истребителя в небе Ирана

Певец и композитор Андрей Макаревич. Фото: facebook.com/makarevichav

В российских соцсетях распространяется мем о том, что лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича "сбили" в иранском небе. Пользователи увидели такой пропагандистский ролик под авторством агентства новостей Nour News.

Об этом сообщают росСМИ.

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В ролике 71-летний российский музыкант представлен как пилот израильского истребителя F-35, самолет которого был сбит. За основу взяли фотографию Макаревича в молодости. Однако в редакции Nour News опровергли подобный ролик и заявили, что никогда такое не публиковали.

Сам Макаревич отреагировал на эту ситуацию, высказав предположение, что фейк был создан бывшими согражданами из России. Он отметил, что в течение последних 3,5 года жизни в Израиле, боты и другие инструменты для распространения дезинформации активно пытаются поддерживать его популярность в России.

Макаревич опроверг слухи о своем финансовом состоянии и утвердил, что он и его семья находятся в Израиле, здоровы и счастливы. Он также выразил свою веру в израильскую армию и поддержку ее действий.

Ранее сообщалось, что Макаревич, который поддерживает Украину и донатит на гуманитарные нужды, не хочет помогать именно ВСУ. Он назвал неожиданную причину.

Тем временем президент США Дональд Трамп планирует принять решение о возможной военной операции против Ирана. Это произойдет в ближайшие две недели.