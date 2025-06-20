У мережі запустили фейк, що Андрія Макаревича збили як пілота винищувача у небі Ірану

Співак та композитор Андрій Макаревич. Фото: facebook.com/makarevichav

У російських соцмережах шириться мем про те, що лідера гурту "Машина часу" Андрія Макаревича "збили" в іранському небі. Користувачі побачили такий пропагандистський ролик під авторством агентства новин Nour News.

Про це повідомляють росЗМІ.

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У ролику 71-річний російський музикант представлений як пілот ізраїльського винищувача F-35, літак якого було збито. За основу взяли фотографію Макаревича у молодості. Проте у редакції Nour News спростували подібний ролик і заявили, що ніколи таке не публікували.

Сам Макаревич відреагував на цю ситуацію, висловивши припущення, що фейк був створений колишніми співгромадянами з Росії. Він зазначив, що протягом останніх 3,5 роки життя в Ізраїлі, боти та інші інструменти для поширення дезінформації активно намагаються підтримувати його популярність у Росії.

Макаревич спростував чутки про свій фінансовий стан та ствердив, що він і його сім'я перебувають в Ізраїлі, здорові та щасливі. Він також висловив свою віру в ізраїльську армію та підтримку її дій.

Раніше повідомлялось, що Макаревич, який підтримує Україну та донатить на гуманітарні потреби, не хоче допомагати саме ЗСУ. Він назвав несподівану причину.

Тим часом президент США Дональд Трамп планує ухвалити рішення щодо можливої військової операції проти Ірану. Це станеться у найближчі два тижні.