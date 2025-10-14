Видео
Лукашенко заявил, что готов заключить "большую сделку" с США

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 17:06
Лукашенко хочет договориться с Трампом о "большой сделке"
Александр Лукашенко. Фото: Reuters

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о готовности заключить "большую сделку" с Соединенными Штатами. Он также отметил, что видит потенциал для сотрудничества с администрацией президента Дональда Трампа, в частности в вопросе урегулирования войны в Украине.

Об этом заявил Лукашенко во время общения с белорусскими журналистами, передает "Радио Свобода".

Читайте также:

Белорусский диктатор подчеркнул, что Минск открыт к переговорам с США, если договоренности будут построены на равноправных условиях. Лукашенко заявил, что готов к глобальному диалогу, где каждая сторона будет иметь возможность отстоять собственные интересы. Он отметил, что идеи Дональда Трампа по новой формуле сотрудничества с Беларусью оценивает положительно.

"Ждем их предложения глобальные, большое соглашение, как они умеют говорить. Мы готовы к этому", — заявил Лукашенко.

Лукашенко добавил, что Беларусь готова к широкому диалогу с Соединенными Штатами, но будущее соглашение должно учитывать интересы обеих сторон, подчеркнув, что его позиция якобы базируется на защите национальных приоритетов.

Глава Беларуси поручил разработать алгоритм будущих белорусско-американских отношений, определив "красные линии" сотрудничества. По его словам, США могут видеть роль Беларуси в процессе мирного урегулирования войны в Украине, и Минск готов присоединиться к этому процессу.

Напомним, что Александр Лукашенко заявил — Украина якобы обречена на уничтожение как со стороны России, так и со стороны Запада, который, по его словам, "видит себя на западе Украины".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на высказывание Лукашенко о предложении о прекращении войны с Россией.

США Александр Лукашенко Минск Дональд Трамп Беларусь
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
