Лукашенко хоче домовитись із Трампом про "велику угоду"

Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про готовність укласти "велику угоду" зі Сполученими Штатами. Він також зазначив, що бачить потенціал для співпраці з адміністрацією президента Дональда Трампа, зокрема у питанні врегулювання війни в Україні.

Про це заявив Лукашенко під час спілкування із білоруськими журналістами, передає "Радіо Свобода".

Реклама

Читайте також:

Лукашенко заявив про готовність укласти "велику угоду" зі США

Білоруський диктатор підкреслив, що Мінськ відкритий до переговорів зі США, якщо домовленості будуть побудовані на рівноправних умовах. Лукашенко заявив, що готовий до глобального діалогу, де кожна сторона матиме можливість відстояти власні інтереси. Він наголосив, що ідеї Дональда Трампа щодо нової формули співпраці з Білоруссю оцінює позитивно.

"Чекаємо на їхні пропозиції глобальні, велику угоду, як вони вміють говорити. Ми готові до цього", — заявив Лукашенко.

Лукашенко додав, що Білорусь готова до широкого діалогу зі Сполученими Штатами, але майбутня угода має враховувати інтереси обох сторін, підкресливши, що його позиція нібито базується на захисті національних пріоритетів.

Очільник Білорусі доручив розробити алгоритм майбутніх білорусько-американських відносин, визначивши "червоні лінії" співпраці. За його словами, США можуть бачити роль Білорусі у процесі мирного врегулювання війни в Україні, і Мінськ готовий долучитися до цього процесу.

Нагадаємо, що Олександр Лукашенко заявив — Україна нібито приречена на знищення як з боку Росії, так і з боку Заходу, який, за його словами, "бачить себе на заході Україні".

Президент України Володимир Зеленський відреагував на висловлювання Лукашенка про пропозицію щодо припинення війни з Росією.