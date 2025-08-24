Видео
Главная Хроники Лукашенко цинично "поздравил" Украину с Днем Независимости

Лукашенко цинично "поздравил" Украину с Днем Независимости

Ua ru
Дата публикации 24 августа 2025 14:05
Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: Reuters

В воскресенье, 24 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем Независимости. В частности, он пожелал Украине "мирного неба", несмотря на то, что является соратником российского диктатора Путина.

Соответствующее "поздравление" опубликовала пресс-служба Лукашенко.

Читайте также:

Лукашенко обратился к украинцам в День Независимости

Сегодня, 24 августа, среди лидеров, поздравивших украинский народ с Днем Независимости был и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Будучи соратником диктатора Путина, который начал полномасштабную войну против Украины, Лукашенко циничного пожелал украинцам "мирного неба".

"Жить рядом в мире и согласии издавна было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", — говорится в поздравлении.

Кроме того, Лукашенко сказал, что якобы "Беларусь и в дальнейшем остается открытой для украинцев". Однако не понятно, что он имел в виду.

"Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями.

От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — резюмировал Лукашенко.

Стоит заметить, что Беларусь, которая находится в формате "союзного государства" с Россией, с начала полномасштабной агрессии предоставила Кремлю собственную территорию для размещения войск. Именно оттуда, в феврале 2022 года, российские силы начали наступление на север Украины, в частности на Киевскую и Черниговскую области.

Лукашенко
Скриншот поздравления Лукашенко/сайт президента Беларуси

Напомним, что недавно Украина предостерегла Беларусь от провокаций в связи с проведением учений с Россией.

Ранее стало известно, сколько военных Россия отправила на учения в Беларусь.

Беларусь Александр Лукашенко поздравления война в Украине День Независимости 2025
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
