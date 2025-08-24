Лукашенко поздравил Украину с Днем Независимости

Лукашенко цинично "поздравил" Украину с Днем Независимости
В воскресенье, 24 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем Независимости. В частности, он пожелал Украине "мирного неба", несмотря на то, что является соратником российского диктатора Путина.
Соответствующее "поздравление" опубликовала пресс-служба Лукашенко.
Лукашенко обратился к украинцам в День Независимости
Сегодня, 24 августа, среди лидеров, поздравивших украинский народ с Днем Независимости был и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.
Будучи соратником диктатора Путина, который начал полномасштабную войну против Украины, Лукашенко циничного пожелал украинцам "мирного неба".
"Жить рядом в мире и согласии издавна было предназначением белорусского и украинского народов. Близкое сосуществование установило между нашими людьми неразрывные кровные связи, закрепленные общей исторической судьбой, общими христианскими ценностями и искренней дружбой", — говорится в поздравлении.
Кроме того, Лукашенко сказал, что якобы "Беларусь и в дальнейшем остается открытой для украинцев". Однако не понятно, что он имел в виду.
"Как бы ни тянули в разные стороны внешние силы, Беларусь и дальше остается открытой для украинцев. Мы настроены на взаимовыгодное сотрудничество и конструктивный диалог с нашими южными соседями.
От всей души желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития", — резюмировал Лукашенко.
Стоит заметить, что Беларусь, которая находится в формате "союзного государства" с Россией, с начала полномасштабной агрессии предоставила Кремлю собственную территорию для размещения войск. Именно оттуда, в феврале 2022 года, российские силы начали наступление на север Украины, в частности на Киевскую и Черниговскую области.
Напомним, что недавно Украина предостерегла Беларусь от провокаций в связи с проведением учений с Россией.
Ранее стало известно, сколько военных Россия отправила на учения в Беларусь.
