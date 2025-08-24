Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

У неділю, 24 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно "привітав" українців з Днем Незалежності. Зокрема, він побажав Україні "мирного неба", попри те, що є соратником російського диктатора Путіна.

Відповідне "привітання" опублікувала пресслужба Лукашенка.

Реклама

Читайте також:

Лукашенко звернувся до українців в День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, серед лідерів, що привітали український народ з Днем Незалежності був і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Незважаючи на те, що він є соратником диктатора Путіна, який розпочав повномасштабну війну проти України, Лукашенко цинічного побажав українцям "мирного неба".

"Жити поруч у мирі та злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою", — йдеться у привітанні.

Крім того, Лукашенко сказав, що нібито "Білорусь й надалі залишається відкритою для українців". Однак не зрозуміло, що він мав на увазі.

"Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю і конструктивний діалог з нашими південними сусідами.

Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні — мирного неба, солідарності й по-справжньому незалежного розвитку", — резюмував Лукашенко.

Варто зауважити, що Білорусь, яка перебуває у форматі "союзної держави" з Росією, від початку повномасштабної агресії надала Кремлю власну територію для розміщення військ. Саме звідти, у лютому 2022 року, російські сили розпочали наступ на північ України, зокрема на Київщину та Чернігівщину.

Скриншот привітання Лукашенка/сайт президента Білорусі

Нагадаємо, що нещодавно Україна застерегла Білорусь від провокацій з огляду на проведення навчань з Росією.

Раніше стало відомо, скільки військових Росія відправила на навчання до Білорусі.