Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності

Лукашенко цинічно "привітав" Україну з Днем Незалежності
У неділю, 24 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно "привітав" українців з Днем Незалежності. Зокрема, він побажав Україні "мирного неба", попри те, що є соратником російського диктатора Путіна.
Відповідне "привітання" опублікувала пресслужба Лукашенка.
Лукашенко звернувся до українців в День Незалежності
Сьогодні, 24 серпня, серед лідерів, що привітали український народ з Днем Незалежності був і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.
Незважаючи на те, що він є соратником диктатора Путіна, який розпочав повномасштабну війну проти України, Лукашенко цинічного побажав українцям "мирного неба".
"Жити поруч у мирі та злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою", — йдеться у привітанні.
Крім того, Лукашенко сказав, що нібито "Білорусь й надалі залишається відкритою для українців". Однак не зрозуміло, що він мав на увазі.
"Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю і конструктивний діалог з нашими південними сусідами.
Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні — мирного неба, солідарності й по-справжньому незалежного розвитку", — резюмував Лукашенко.
Варто зауважити, що Білорусь, яка перебуває у форматі "союзної держави" з Росією, від початку повномасштабної агресії надала Кремлю власну територію для розміщення військ. Саме звідти, у лютому 2022 року, російські сили розпочали наступ на північ України, зокрема на Київщину та Чернігівщину.
Нагадаємо, що нещодавно Україна застерегла Білорусь від провокацій з огляду на проведення навчань з Росією.
Раніше стало відомо, скільки військових Росія відправила на навчання до Білорусі.
