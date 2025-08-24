Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Лукашенко цинічно "привітав" Україну з Днем Незалежності

Лукашенко цинічно "привітав" Україну з Днем Незалежності

Ua ru
Дата публікації: 24 серпня 2025 14:05
Лукашенко привітав Україну з Днем Незалежності
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: Reuters

У неділю, 24 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко цинічно "привітав" українців з Днем Незалежності. Зокрема, він побажав Україні "мирного неба", попри те, що є соратником російського диктатора Путіна.

Відповідне "привітання" опублікувала пресслужба Лукашенка.

Реклама
Читайте також:

Лукашенко звернувся до українців в День Незалежності

Сьогодні, 24 серпня, серед лідерів, що привітали український народ з Днем Незалежності був і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Незважаючи на те, що він є соратником диктатора Путіна, який розпочав повномасштабну війну проти України, Лукашенко цинічного побажав українцям "мирного неба".

"Жити поруч у мирі та злагоді здавна було призначенням білоруського та українського народів. Близьке співіснування встановило між нашими людьми нерозривні кровні зв'язки, закріплені спільною історичною долею, загальними християнськими цінностями та щирою дружбою", — йдеться у привітанні.

Крім того, Лукашенко сказав, що нібито "Білорусь й надалі залишається відкритою для українців". Однак не зрозуміло, що він мав на увазі.

"Як би не тягнули в різні боки зовнішні сили, Білорусь і далі залишається відкритою для українців. Ми налаштовані на взаємовигідну співпрацю і конструктивний діалог з нашими південними сусідами.

Від щирого серця бажаю громадянам України знайти власну відповідь на сьогоднішні виклики, а вашій багатонаціональній країні — мирного неба, солідарності й по-справжньому незалежного розвитку", — резюмував Лукашенко.

Варто зауважити, що Білорусь, яка перебуває у форматі "союзної держави" з Росією, від початку повномасштабної агресії надала Кремлю власну територію для розміщення військ. Саме звідти, у лютому 2022 року, російські сили розпочали наступ на північ України, зокрема на Київщину та Чернігівщину.

Лукашенко
Скриншот привітання Лукашенка/сайт президента Білорусі

Нагадаємо, що нещодавно Україна застерегла Білорусь від провокацій з огляду на проведення навчань з Росією.

Раніше стало відомо, скільки військових Росія відправила на навчання до Білорусі.

Білорусь Олександр Лукашенко привітання війна в Україні День Незалежності 2025
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації