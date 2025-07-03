Жалобы для военных - инструкция, куда обращаться военнослужащему

Куда и как могут жаловаться военные
Военнослужащие могут пожаловаться на действия или бездействие командиров как в Управление по защите их прав, так и уполномоченному Президента по правам военнослужащих. Это можно сделать с помощью электронной почты.
Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.
Инструкция по обращению в Управление по защите прав военных
Если военнослужащий не получил реакции на свой рапорт, он имеет право пожаловаться в несколько инстанций, которые защищают его права.
Это, в частности, Управление по защите прав военнослужащих.
Эксперты Юридического Гончаренко центра объяснили, как это сделать.
Нужно:
- написать заявление — печатным или рукописным способом;
- добавить все имеющиеся подтверждающие те или иные факты документы;
- отправить или на электронную почту mpd@post.mil.gov.ua или обычной почтой по адресу: Киев, пр. Воздушных сил, 6.
Как связаться с военным омбудсменом
Другая инстанция, куда могут обратиться военнослужащими с жалобами, это уполномоченный Президента по защите прав военнослужащих.
Сейчас эту должность занимает Ольга Решетилова.
К ней как сами военнослужащие, так и члены их семей могут обращаться через электронную почту zpv@apu.gov.ua.
Напомним, мы ранее писали о том, как военным правильно оформлять рапорт.
Добавим, мы сообщали о том, что делать военнослужащему, если его рапорт проигнорировали.
Читайте Новини.LIVE!