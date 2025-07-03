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Куда и как могут жаловаться военные

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 20:00
Жалобы для военных - инструкция, куда обращаться военнослужащему
Военный омбудсмен Ольга Решетилова. Фото: Facebook-страница Решетиловой

Военнослужащие могут пожаловаться на действия или бездействие командиров как в Управление по защите их прав, так и уполномоченному Президента по правам военнослужащих. Это можно сделать с помощью электронной почты.

Об этом рассказали эксперты Юридического Гончаренко центра.

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Если военнослужащий не получил реакции на свой рапорт, он имеет право пожаловаться в несколько инстанций, которые защищают его права.

Это, в частности, Управление по защите прав военнослужащих.

Эксперты Юридического Гончаренко центра объяснили, как это сделать.

Нужно:

  • написать заявление — печатным или рукописным способом;
  • добавить все имеющиеся подтверждающие те или иные факты документы;
  • отправить или на электронную почту mpd@post.mil.gov.ua или обычной почтой по адресу: Киев, пр. Воздушных сил, 6.

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Другая инстанция, куда могут обратиться военнослужащими с жалобами, это уполномоченный Президента по защите прав военнослужащих.

Сейчас эту должность занимает Ольга Решетилова.

К ней как сами военнослужащие, так и члены их семей могут обращаться через электронную почту zpv@apu.gov.ua.

Напомним, мы ранее писали о том, как военным правильно оформлять рапорт.

Добавим, мы сообщали о том, что делать военнослужащему, если его рапорт проигнорировали.

ВСУ жалобы омбудсмен рапорт военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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