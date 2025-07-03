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Куди і як можуть скаржитися військові

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 20:00
Скарги для військових - інструкція, куди звертатися військовослужбовцю
Військова омбудсменка Ольга Решетилова. Фото: Facebook-сторінка Решетилової

Військовослужбовці можуть поскаржитися на дії чи бездіяльність командирів як до Управління із захисту їхніх прав, так і уповноваженій Президента з прав військовослужбовців. Це можна зробити за допомогою електронної пошти.

Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.

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Якщо військовослужбовець не отримав реакції на свій рапорт, він має право поскаржитися у кілька інстанцій, які захищають його права.

Це, зокрема, Управління із захисту прав військовослужбовців.

Експерти Юридичного Гончаренко  центру пояснили, як це зробити.

Потрібно:

  • написати заяву — друкованим чи рукописним способом;
  • додати усі наявні документи, що підтверджують ті чи інші факти;
  • надіслати або на електронну пошту mpd@post.mil.gov.ua або звичайною поштою на адресу: Київ, пр. Повітряних сил, 6.

Як зв’язатися із військовою омбудсменкою

Інша інстанція, куди можуть звернутися військовослужбовці зі скаргами — це уповноважений Президента із захисту прав військовослужбовців.

Нині цю посаду обіймає Ольга Решетилова.

До неї як самі військовослужбовці, так і члени їхніх сімей можуть звертатися за допомогою електронної пошти zpv@apu.gov.ua.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовим правильно оформлювати рапорт.

Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовослужбовцю, якщо його рапорт проігнорували.

ЗСУ скарги омбудсмен рапорт військовослужбовці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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