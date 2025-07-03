Скарги для військових - інструкція, куди звертатися військовослужбовцю

Куди і як можуть скаржитися військові
Військовослужбовці можуть поскаржитися на дії чи бездіяльність командирів як до Управління із захисту їхніх прав, так і уповноваженій Президента з прав військовослужбовців. Це можна зробити за допомогою електронної пошти.
Про це розповіли експерти Юридичного Гончаренко центру.
Інструкція щодо звернення до Управління із захисту прав військових
Якщо військовослужбовець не отримав реакції на свій рапорт, він має право поскаржитися у кілька інстанцій, які захищають його права.
Це, зокрема, Управління із захисту прав військовослужбовців.
Експерти Юридичного Гончаренко центру пояснили, як це зробити.
Потрібно:
- написати заяву — друкованим чи рукописним способом;
- додати усі наявні документи, що підтверджують ті чи інші факти;
- надіслати або на електронну пошту mpd@post.mil.gov.ua або звичайною поштою на адресу: Київ, пр. Повітряних сил, 6.
Як зв’язатися із військовою омбудсменкою
Інша інстанція, куди можуть звернутися військовослужбовці зі скаргами — це уповноважений Президента із захисту прав військовослужбовців.
Нині цю посаду обіймає Ольга Решетилова.
До неї як самі військовослужбовці, так і члени їхніх сімей можуть звертатися за допомогою електронної пошти zpv@apu.gov.ua.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовим правильно оформлювати рапорт.
Додамо, ми повідомляли про те, що робити військовослужбовцю, якщо його рапорт проігнорували.
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