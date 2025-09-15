Видео
Кремль нашел выход, как обойти санкции — СМИ раскрыли хитрости

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 14:33
Россия продает свой товар бартером
Россия перевозит зерно. Фото: Depositphotos

Россия использует бартерную торговлю для того, чтобы обойти санкции. Одной из ее стран-союзников по бартеру является Китай.

Об этом сообщает Reuters.

С какими странами РФ ведет бартер и что обменивают

Российские компании уже обменивали пшеницу на китайские автомобили, а семена льна — на строительные материалы. Китайские партнеры купили автомобили в Китае за юани. Российский партнер купил зерно за рубли. Затем пшеница была обменяна на автомобили.

В двух других сделках, о которых узнали СМИ, семена льна были обменяны на товары, включая бытовую технику и строительные материалы из Китая, о чем свидетельствуют таможенные декларации.

Еще в других сделках металлы поставлялись в Китай в обмен на машины, китайские услуги обменивались на сырье, а российский импортер покупал алюминий, чтобы рассчитаться с китайской компанией.

Кроме того, одна сделка была заключена с Пакистаном.

"Рост бартера является симптомом дедолларизации, давления санкций и проблем с ликвидностью среди партнеров", — заявил секретарь Генерального совета Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей, отраслевой организации Максим Спасский.

Спасский отметил, что объемы бартера, вероятно, будут и в дальнейшем расти.

Один из торговых источников, высказавшийся на условиях анонимности, заявил, что система также помогла обойти санкции, которые отключают российские банки от долларовых и евротранзакций.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский отметил необходимость усиления санкций и тарифной политики, которая станет сигналом для мира и аргументом в пользу мира.

В Конгрессе США тем временем заявили, что будут призывать коллег привязать законопроект о строгих санкциях против России к обязательному для принятия законопроекту о финансировании работы федерального правительства.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
