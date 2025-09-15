Відео
Головна Хроніки Кремль знайшов вихід, як обійти санкції — ЗМІ розкрили хитрощі

Кремль знайшов вихід, як обійти санкції — ЗМІ розкрили хитрощі

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 14:33
Росія продає свій товар бартером
Росія перевозить зерно. Фото: Depositphotos

Росія використовує бартерну торгівлю для того, щоб обійти санкції. Однією з її країн-союзників по бартеру є Китай.

Про це повідомляє Reuters.

Читайте також:

З якими країнами РФ веде бартер та що обмінюють

Російські компанії вже обмінювали пшеницю на китайські автомобілі, а насіння льону — на будівельні матеріали. Китайські партнери купили автомобілі в Китаї за юані. Російський партнер купив зерно за рублі. Потім пшениця була обміняна на автомобілі.

У двох інших угодах, про які дізналися ЗМІ, насіння льону було обміняно на товари, включаючи побутову техніку та будівельні матеріали з Китаю, про що свідчать митні декларації.

Ще в інших угодах метали поставлялися до Китаю в обмін на машини, китайські послуги обмінювалися на сировину, а російський імпортер купував алюміній, щоб розрахуватися з китайською компанією.

Крім того, одна угода була укладена з Пакистаном.

"Зростання бартеру є симптомом дедоларизації, тиску санкцій та проблем з ліквідністю серед партнерів", — заявив секретар Генеральної ради Російсько-Азіатського союзу промисловців і підприємців, галузевої організації Максим Спаський.

Спаський зазначив, що обсяги бартеру, ймовірно, будуть і надалі зростати.

Одне з торгових джерел, яке висловилося на умовах анонімності, заявило, що система також допомогла обійти санкції, які відключають російські банки від доларових і євротранзакцій.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності посилення санкцій і тарифної політики, яка стане сигналом для світу та аргументом на користь миру.

У Конгресі США тим часом заявили, що закликатимуть колег прив'язати законопроєкт про суворі санкції проти Росії до обов'язкового для ухвалення законопроєкту про фінансування роботи федерального уряду. 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
