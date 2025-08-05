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Кремль продолжает репрессии против диаспор — кого задержали

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 03:02
В России продолжается давление на азербайджанцев - задержали главу диаспоры на Урале
Задержание Шахина Шихлинского. Фото: росСМИ

В Российской Федерации продолжаются репрессии против азербайджанской диаспоры. Возле посольства этой страны в Москве был задержан лидер одной из азербайджанских общин в России.

Об этом сообщили российские медиа.

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Задержанный руководитель диаспоры

Кремлевский режим продолжает давление на иностранные диаспоры.

В частности, продолжается война с азербайджанской диаспорой в России.

На Урале задержали главу местной азербайджанской общины Шахина Шихлинского.

Где задержали главного азербайджанца Урала

Местная пресса сообщала, что Шихлинский ранее был объявлен во всероссийский розыск.

Поэтому его задержали на выходе из азербайджанского посольства в Москве.

Сейчас глава уральской диаспоры азербайджанцев находится в Екатеринбурге, где его начали допрашивать в местном филиале Следственного комитета РФ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в июне российские власти устроили в разных городах РФ настоящие облавы на азербайджанцев.

Добавим, мы сообщали о том, что в ответ в Азербайджане отменили все мероприятия с участием россиян.

Азербайджан репрессии Москва Россия задержание
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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