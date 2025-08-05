В Росії продовжується тиск на азербайджанців - затримали голову діаспори на Уралі

Кремль продовжує репресії проти діаспор — кого затримали
У Російській Федерації продовжуються репресії проти азербайджанської діаспори. Біля посольства цієї країни у Москві був затриманий лідер однієї із азербайджанських спільнот в Росії.
Про це повідомили російські медіа.
Затриманий керівник діаспори
Кремлівський режим продовжує тиск на іноземні діаспори.
Зокрема, продовжується війна з азербайджанською діаспорою в Росії.
На Уралі затримали очільника місцевої азербайджанської спільноти Шахіна Шихлінського.
Де затримали головного азербайджанця Уралу
Місцева преса повідомляла, що Шихлінський раніше був оголошений у всеросійський розшук.
Тому його затримали на виході з азербайджанського посольства у Москві.
Зараз очільник уральської діаспори азербайджанців перебуває у Єкатеринбурзі, де його почали допитувати у місцевій філії Слідчого комітету РФ.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у червні російська влада влаштувала у різних містах РФ справжні облави на азербайджанців.
Додамо, ми повідомляли про те, що у відповідь в Азербайджані скасували всі заходи за участю росіян.
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