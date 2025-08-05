Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Кремль продовжує репресії проти діаспор — кого затримали

Кремль продовжує репресії проти діаспор — кого затримали

Ua ru
Дата публікації: 5 серпня 2025 03:02
В Росії продовжується тиск на азербайджанців - затримали голову діаспори на Уралі
Затримання Шахіна Шихлінського. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації продовжуються репресії проти азербайджанської діаспори. Біля посольства цієї країни у Москві був затриманий лідер однієї із азербайджанських спільнот в Росії.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама
Читайте також:

Затриманий керівник діаспори

Кремлівський режим продовжує тиск на іноземні діаспори.

Зокрема, продовжується війна з азербайджанською діаспорою в Росії.

На Уралі затримали очільника місцевої азербайджанської спільноти Шахіна Шихлінського.

Де затримали головного азербайджанця Уралу

Місцева преса повідомляла, що Шихлінський раніше був оголошений у всеросійський розшук.

Тому його затримали на виході з азербайджанського посольства у Москві.

Зараз очільник уральської діаспори азербайджанців перебуває у Єкатеринбурзі, де його почали допитувати у місцевій філії Слідчого комітету РФ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у червні російська влада влаштувала у різних містах РФ справжні облави на азербайджанців.

Додамо, ми повідомляли про те, що у відповідь в Азербайджані скасували всі заходи за участю росіян.

Азербайджан репресії Москва Росія затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації