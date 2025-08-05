В Росії продовжується тиск на азербайджанців - затримали голову діаспори на Уралі

Затримання Шахіна Шихлінського. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації продовжуються репресії проти азербайджанської діаспори. Біля посольства цієї країни у Москві був затриманий лідер однієї із азербайджанських спільнот в Росії.

Про це повідомили російські медіа.

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Кремлівський режим продовжує тиск на іноземні діаспори.

Зокрема, продовжується війна з азербайджанською діаспорою в Росії.

На Уралі затримали очільника місцевої азербайджанської спільноти Шахіна Шихлінського.

Де затримали головного азербайджанця Уралу

Місцева преса повідомляла, що Шихлінський раніше був оголошений у всеросійський розшук.

Тому його затримали на виході з азербайджанського посольства у Москві.

Зараз очільник уральської діаспори азербайджанців перебуває у Єкатеринбурзі, де його почали допитувати у місцевій філії Слідчого комітету РФ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у червні російська влада влаштувала у різних містах РФ справжні облави на азербайджанців.

Додамо, ми повідомляли про те, що у відповідь в Азербайджані скасували всі заходи за участю росіян.