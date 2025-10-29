Видео
Видео

Кремль не отпускает курсантов военных вузов на свободу

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 22:54
обновлено: 13:28
Российская милитаризация - курсантам российских военных вузов запретили прекращать обучение
Российские курсанты. Фото: росСМИ

В Российской Федерации курсанты военных учебных заведений попали в настоящую неволю. Руководство вузов не подписывает рапорты об отчислении из военных вузов, фактически приравняв курсантов к мобилизованным.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Как российский курсант сбежал из вуза

Российские власти, испытывая проблемы с пополнением оккупационной армии, которая продолжает войну в Украине, усилили давление на курсантов военных вузов и академий.

Российские курсанты пожаловались независимым медиа, что у них не принимают рапорты на отчисление из этих учебных заведений.

Один из курсантов рассказал, что еще весной написал рапорт на отчисление, но его долгое время игнорировали.

В конце концов этот россиянин смог отчислиться из Военной академии связи только после мощного давления его родственников, а также из-за проблем со здоровьем.

Почему курсантов в РФ не отпускают из военных вузов

Медиа узнали, что таких курсантов, которые хотят прекратить обучение в военных вузах, чтобы потом не попасть на войну в Украину, большое количество.

И практически всем им руководство вузов не подписывает рапорты, не объясняя причины такого решения.

А юристы отмечают, что курсанты якобы подпадают под частичную мобилизацию, которая официально была завершена, поэтому они и не могут прекратить обучение в военных вузах.

Напомним, мы ранее писали о том, что, несмотря на рекордные бонусы за контракт, которые обещают добровольцам, поток желающих подписать контракт с Министерством обороны России фактически остановился.

Добавим, мы сообщали о том, что глава ГУР Кирилл Буданов считает — Кремль может в любой момент объявить мобилизацию.

россияне Мобилизация в россии Россия рапорт курсанты
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
