Головна Хроніки Кремль не відпускає курсантів військових вишів на свободу

Кремль не відпускає курсантів військових вишів на свободу

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 22:54
Оновлено: 13:28
Російська мілітаризація - курсантам російських військових вишів заборонили припиняти навчання
Російські курсанти. Фото: росЗМІ

У Російській Федерації курсанти військових навчальних закладів потрапили у справжню неволю. Керівництво вишів не підписує рапорти про відрахування з військових вишів, фактично прирівнявши курсантів до мобілізованих.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Як російський курсант втік з вишу

Російська влада, відчуваючи проблеми із поповненням окупаційної армії, яка продовжує війну в Україні, посилила тиск на курсантів військових вишів та академій.

Російські курсанти поскаржилися незалежним медіа, що у них не приймають рапорти на відрахування з цих навчальних закладів.

Один із курсантів розповів, що ще навесні написав рапорт на відрахування, але його довгий час ігнорували.

Врешті-решт цей росіянин зміг відрахуватися з Військової академії зв’язку тільки після потужного тиску його родичів, а також через проблеми зі здоров’ям.

Чому курсантів у РФ не відпускають з військових вишів

Медіа дізналися, що таких курсантів, які хочуть припинити навчання у військових вишах, аби потім не потрапити на війну до України, велика кількість.

І практично усім їм керівництво вишів не підписує рапорти, не пояснюючи причини такого рішення.

А юристи наголошують, що курсанти нібито підпадають під часткову мобілізацію, яка офіційно була завершена, тому вони і не можуть припинити навчання у військових вишах.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що, попри рекордні бонуси за контракт, які обіцяють добровольцям, потік охочих підписати контракт із Міністерством оборони Росії фактично зупинився.

Додамо, ми повідомляли про те, що очільник ГУР Кирило Буданов вважає — Кремль може у будь-який момент оголосити мобілізацію.

росіяни Мобілізація в росії Росія рапорт курсанти
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
