Встреча обменянных оккупантов - как российских военных после плена встречают дома

"Лучше бы ты сидел там" — как встретили обменянного оккупанта
Родственники обменянных российских оккупантов не хотят, чтобы те возвращались домой, потому что их снова отправят в армию и на войну. Россияне считают, что в украинском плену им будет лучше.
Об этом сообщило издание "Обозреватель".
Не всех обменянных россиян ждут дома
Украина и Россия провели очередной обмен пленными военнослужащими и наемниками.
В результате обмена в страну-агрессора вернулись оккупанты, которые были захвачены в плен Силами обороны Украины.
Но не всех обменянных россиян рады видеть дома.
Одному из наемников мать в телефонном разговоре прямо сказала — лучше бы ты остался в плену.
В украинском плену лучше
Россиянка объяснила логику своих действий.
По ее мнению, сына-наемника все равно отправят на войну.
"Ты сейчас и домой и не доедешь... Тебя отправят на границе с Беларусью, якобы помощь окажут и обратно "туда". Сидел бы там спокойно! " — уверенно заявила женщина.
Поэтому, как видим, россияне искренне считают украинский плен лучшим местом для своих родных, чем родная российская армия.
Напомним, мы ранее писали о том, что потери российских оккупантов за время полномасштабной войны достигли миллиона убитых и раненых.
Добавим, мы сообщали о том, что украинские воины брали россиян в плен даже на Курщине.
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