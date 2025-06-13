Встреча обменянных оккупантов - как российских военных после плена встречают дома

Российские пленные в лагере на территории Украины. Фото: "Ґрати"

Родственники обменянных российских оккупантов не хотят, чтобы те возвращались домой, потому что их снова отправят в армию и на войну. Россияне считают, что в украинском плену им будет лучше.

Об этом сообщило издание "Обозреватель".

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Не всех обменянных россиян ждут дома

Украина и Россия провели очередной обмен пленными военнослужащими и наемниками.

В результате обмена в страну-агрессора вернулись оккупанты, которые были захвачены в плен Силами обороны Украины.

Но не всех обменянных россиян рады видеть дома.

Одному из наемников мать в телефонном разговоре прямо сказала — лучше бы ты остался в плену.

В украинском плену лучше

Россиянка объяснила логику своих действий.

По ее мнению, сына-наемника все равно отправят на войну.

"Ты сейчас и домой и не доедешь... Тебя отправят на границе с Беларусью, якобы помощь окажут и обратно "туда". Сидел бы там спокойно! " — уверенно заявила женщина.

Поэтому, как видим, россияне искренне считают украинский плен лучшим местом для своих родных, чем родная российская армия.

Напомним, мы ранее писали о том, что потери российских оккупантов за время полномасштабной войны достигли миллиона убитых и раненых.

Добавим, мы сообщали о том, что украинские воины брали россиян в плен даже на Курщине.