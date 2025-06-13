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"Краще б ти сидів там" — як зустріли обміняного окупанта

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Дата публікації: 13 червня 2025 00:36
Зустріч обміняних окупантів - як російських військових після полону зустрічають удома
Російські полонені у таборі на території України. Фото: "Ґрати"
Ключові моменти Не усіх обміняних росіян чекають удома В українському полоні краще

Родичі обміняних російських окупантів не хочуть, аби ті поверталися додому, бо їх знову відправлять до армії й на війну. Росіяни вважають, що в українському полоні їм буде краще.

Про це повідомило видання "Обозреватель".

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Не усіх обміняних росіян чекають удома

Україна та Росія провели черговий обмін полоненими військовослужбовцями та найманцями.

Внаслідок обміну до країни-агресора повернулися окупанти, які були захоплені в полон Силами оборони України.

Але не усіх обміняних росіян раді бачити удома.

Одному із найманців мати в телефонній розмові прямо сказала — краще б ти залишився у полоні.

В українському полоні краще

Росіянка пояснила логіку своїх дій.

На її думку, сина-найманця все одно відправлять на війну.

"Ти зараз і додому і не доїдеш... Тебе відправлять на кордоні з Білоруссю, нібито допомогу нададуть і назад "туди". Сидів би там спокійно!" — упевнено заявила жінка.

Тож, як бачимо, росіяни щиро вважають український полон кращим місцем для своїх рідних, ніж рідна російська армія.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що втрати російських окупантів за час повномасштабної війни сягнули мільйона убитих і поранених.

Додамо, ми повідомляли про те, що українські воїни брали росіян у полон навіть на Курщині.

російські війська окупанти полонені війна обмін полоненими
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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