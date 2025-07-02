Блогер Юрий Дудь - уголовное дело в России против Дудя

Блогер Юрий Дудь. Фото: росСМИ

Известного российского блогера Юрия Дудя могут посадить за нарушение закона об иноагентах. Против него открыли уголовное дело.

Об этом написали российские медиа.

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Российская прокуратура занялась преследованием известного блогера Юрия Дудя.

В стране-агрессоре открыли уголовное дело против этого гражданина Российской Федерации.

Причиной такого шага стало нарушение так называемого "закона об иноагентах".

За что открыли уголовное дело против блогера

Конкретным поводом для открытия уголовного дела стало то, что Дудь в течение года дважды в своих видеоматериалах не указал, что он является иностранным агентом (иноагентом).

Несмотря на то, что его за это уже штрафовали, такого преступления в путинской России хватает для того, чтобы открыть уголовное дело.

Сам Дудь на своем Telegram-канале пока не прокомментировал информацию об уголовном деле.

Напомним, мы ранее писали о том, что в одном из интервью Юрию Дудю скандальное заявление сделал украинский музыкант Потап.

Добавим, мы сообщали о том, что Дудь после начала полномасштабной войны выехал из России и продал всю свою недвижимость в стране-агрессоре.