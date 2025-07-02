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Головна Хроніки Юрій Дудь із РФ може потрапити в тюрму за іноагента

Юрій Дудь із РФ може потрапити в тюрму за іноагента

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 00:43
Блогер Юрій Дудь - кримінальна справа в Росії проти Дудя
Блогер Юрій Дудь. Фото: росЗМІ

Відомого російського блогера Юрія Дудя можуть посадити за порушення закону про іноагентів. Проти нього відкрили кримінальну справу.

Про це написали російські медіа.

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Російська прокуратура зайнялася переслідуванням відомого блогера Юрія Дудя.

В країні-агресорі відкрили кримінальну справу проти цього громадянина Російської Федерації.

Причиною такого кроку стало порушення так званого "закону про іноагентів".

За що відкрили кримінальну справу проти блогера

Конкретним приводом для відкриття кримінальної справи стало те, що Дудь протягом року двічі у своїх відеоматеріалах не вказав, що він є іноземним агентом (іноагентом).

Попри те, що його за це уже штрафували, такого злочину в путінській Росії вистачає для того, аби відкрити кримінальну справу.

Сам Дудь на своєму Telegram-каналі поки що не прокоментував інформацію про кримінальну справу.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у одному із інтерв’ю Юрію Дудю скандальну заяву зробив український музикант Потап.

Додамо, ми повідомляли про те, що Дудь після початку повномасштабної війни виїхав з Росії і продав усю свою нерухомість в країні-агресорі.

репресії блогери росіяни Кримінал Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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