Пожар возле дворца Путина 28 августа - что известно

Дроны атаковали лес возле дворца Путина — возник масштабный пожар
Возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Геленджике после атаки дронов вспыхнул лесной пожар. Он охватил территорию площадью 3,2 гектара.
Об этом сообщают росСМИ.
Пожар возле дворца Путина
В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате падения обломков одного из дронов в лесу одновременно вспыхнули три очага возгорания.
Для тушения пожара был привлечен вертолет МЧС, однако сильный ветер помешал его работе, в результате чего огонь распространился и охватил площадь 3,2 гектара.
Село Криница расположено примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.
