Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Дроны атаковали лес возле дворца Путина — возник масштабный пожар

Дроны атаковали лес возле дворца Путина — возник масштабный пожар

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:10
Пожар возле дворца Путина 28 августа - что известно
Владимир Путин. Фото: Reuters

Возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Геленджике после атаки дронов вспыхнул лесной пожар. Он охватил территорию площадью 3,2 гектара.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Пожар возле дворца Путина

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате падения обломков одного из дронов в лесу одновременно вспыхнули три очага возгорания.

Для тушения пожара был привлечен вертолет МЧС, однако сильный ветер помешал его работе, в результате чего огонь распространился и охватил площадь 3,2 гектара.

Село Криница расположено примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.

Напомним, что недавно подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины нанесли удар по нефтеперекачивающей станции "Никольское" в Тамбовской области РФ.

А ранее Силы обороны Украины нанесли огневой удар по морскому порту Оля в Астраханской области РФ.

владимир путин пожар россияне лес дроны
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации