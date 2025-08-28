Пожар возле дворца Путина 28 августа - что известно

Владимир Путин. Фото: Reuters

Возле резиденции российского диктатора Владимира Путина в Геленджике после атаки дронов вспыхнул лесной пожар. Он охватил территорию площадью 3,2 гектара.

Об этом сообщают росСМИ.

Пожар возле дворца Путина

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в результате падения обломков одного из дронов в лесу одновременно вспыхнули три очага возгорания.

Для тушения пожара был привлечен вертолет МЧС, однако сильный ветер помешал его работе, в результате чего огонь распространился и охватил площадь 3,2 гектара.

Село Криница расположено примерно в 30 км по прямой от центра Геленджика. Между Геленджиком и Криницей (примерно в 10 км к востоку от села) расположен дворец Владимира Путина на мысе Идокопас.

