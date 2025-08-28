Пожежа біля палацу Путіна 28 серпня - що відомо

Володимир Путін. Фото: Reuters

Біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Геленджику після атаки дронів спалахнула лісова пожежа. Вона охопила територію площею 3,2 гектара.

Про це повідомляють росЗМІ.

Пожежа біля палацу Путіна

В оперативному штабі Краснодарського краю повідомили, що внаслідок падіння уламків одного з дронів у лісі одночасно спалахнули три осередки займання.

Для гасіння пожежі було залучено вертоліт МНС, однак сильний вітер завадив його роботі, внаслідок чого вогонь поширився й охопив площу 3,2 гектара.

Село Криниця розташоване приблизно за 30 км по прямій від центру Геленджика. Між Геленджиком і Криницею (приблизно за 10 км на схід від села) розташований палац Володимира Путіна на мисі Ідокопас.

Нагадаємо, що нещодавно підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України завдали удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ.

А раніше Сили оборони України завдали вогневого удару по морському порту Оля в Астраханській області РФ.