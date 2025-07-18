Великобритания ввела санкции против российских шпионов - детали

Британия ввела санкции против наводчиков ракет по Мариуполю
Великобритания ввела санкции против российских хакеров и шпионов. Преступникам инкриминируют участие в наведении ракетного удара по Драматическому театру в Мариуполе, в результате которого погибло около 300 украинцев.
Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.
Британия наложила санкции на офицеров ГРУ
Как стало известно, британское правительство приняло меры против трех подразделений российской военной разведки (ГРУ) и 18 офицеров военной разведки, которые несут ответственность за проведение длительной кибердеятельности в течение длительного времени.
В 2022 году подсанкционное подразделение 26165 занималось онлайн-разведкой для корректировки ракетных ударов по Мариуполю, в частности по драмтеатру, где погибли более 300 мирных жителей, среди которых были дети.
Также санкции наложены на офицеров военной разведки ГРУ, ответственных за кибератаку на устройство дочери британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля - Юлии - с помощью программного обеспечения X-Agent. Инцидент произошел за пять лет до неудачной попытки офицеров военной разведки РФ убить Юлию и Сергея Скрипалей с помощью смертельного нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.
"Шпионы ГРУ проводят кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозе безопасности британских граждан. Кремль не должен иметь никаких сомнений: мы видим, что они пытаются делать в тени, и мы не будем этого терпеть. Вот почему мы принимаем решительные меры, вводя санкции против российских шпионов. Защита Великобритании от вреда является основополагающим для Плана изменений этого правительства. Гибридные угрозы и агрессия Путина никогда не сломают нашу решимость. Поддержка Великобританией и нашими союзниками безопасности Украины и Европы является железной", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.
Напомним, ранее ЕС ввела новый пакет санкций против России.
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