Великобритания ввела санкции против российских шпионов - детали

Драмтеатр в Мариуполе после удара РФ. Фото: Reuters

Великобритания ввела санкции против российских хакеров и шпионов. Преступникам инкриминируют участие в наведении ракетного удара по Драматическому театру в Мариуполе, в результате которого погибло около 300 украинцев.

Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

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Как стало известно, британское правительство приняло меры против трех подразделений российской военной разведки (ГРУ) и 18 офицеров военной разведки, которые несут ответственность за проведение длительной кибердеятельности в течение длительного времени.

В 2022 году подсанкционное подразделение 26165 занималось онлайн-разведкой для корректировки ракетных ударов по Мариуполю, в частности по драмтеатру, где погибли более 300 мирных жителей, среди которых были дети.

Заявление британского правительства. Фото: скриншот

Также санкции наложены на офицеров военной разведки ГРУ, ответственных за кибератаку на устройство дочери британского шпиона и экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля - Юлии - с помощью программного обеспечения X-Agent. Инцидент произошел за пять лет до неудачной попытки офицеров военной разведки РФ убить Юлию и Сергея Скрипалей с помощью смертельного нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери.

"Шпионы ГРУ проводят кампанию по дестабилизации Европы, подрыву суверенитета Украины и угрозе безопасности британских граждан. Кремль не должен иметь никаких сомнений: мы видим, что они пытаются делать в тени, и мы не будем этого терпеть. Вот почему мы принимаем решительные меры, вводя санкции против российских шпионов. Защита Великобритании от вреда является основополагающим для Плана изменений этого правительства. Гибридные угрозы и агрессия Путина никогда не сломают нашу решимость. Поддержка Великобританией и нашими союзниками безопасности Украины и Европы является железной", — заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми.

Напомним, ранее ЕС ввела новый пакет санкций против России.

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