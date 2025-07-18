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Головна Хроніки Британія запровадила санкції проти навідників ракет по Маріуполю

Британія запровадила санкції проти навідників ракет по Маріуполю

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2025 17:39
Велика Британія запровадила санкції проти російських шпигунів — деталі
Драмтеатр в Маріуполі після удару РФ. Фото: Reuters

Велика Британія запровадила санкції проти російських хакерів та шпигунів. Злочинцям інкримінують участь у наведенні ракетного удару по Драматичному театру в Маріуполі, внаслідок якого загинуло близько 300 українців.

Про це йдеться на сайті уряду Великої Британії.

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Британія наклала санкції на офіцерів ГРУ

Як стало відомо, британський уряд вжив заходів проти трьох підрозділів російської військової розвідки (ГРУ) та 18 офіцерів військової розвідки, які несуть відповідальність за проведення тривалої кібердіяльності протягом тривалого часу.

2022 року підсанкційний підрозділ 26165 займався онлайн-розвідкою для коригування ракетних ударів по Маріуполю, зокрема по драмтеатру, де загинули понад 300 мирних жителів, серед яких були діти.

Велика Британія наклала санкції на шпигунів РФ
Заява британського уряду. Фото: скриншот

Також санкції накладені на офіцерів військової розвідки ГРУ, відповідальних за кібератаку на пристрій доньки британського шпигуна та ексофіцера ГРУ Сергія Скрипаля — Юлії — за допомогою програмного забезпечення X-Agent. Інцидент відбувся за п'ять років до невдалої спроби офіцерів військової розвідки РФ вбити Юлію і Сергія Скрипалів за допомогою смертельної нервово-паралітичної речовини "Новачок" в Солсбері.

"Шпигуни ГРУ проводять кампанію з дестабілізації Європи, підриву суверенітету України та загрози безпеці британських громадян. Кремль не повинен мати жодних сумнівів: ми бачимо, що вони намагаються робити в тіні, і ми не будемо цього терпіти. Ось чому ми вживаємо рішучих заходів, запроваджуючи санкції проти російських шпигунів. Захист Великої Британії від шкоди є основоположним для Плану змін цього уряду. Гібридні загрози і агресія Путіна ніколи не зламають нашу рішучість. Підтримка Великою Британією і нашими союзниками безпеки України і Європи є залізною", — заявив міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі.

Нагадаємо, раніше ЄС запровадила новий пакет санкцій проти Росії.

Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Євросоюзу щодо обмежень в бік РФ.

санкції проти Росії санкції шпигунство Маріуполь Велика Британія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
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