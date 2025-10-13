Россияне в Белгороде жаловаться на войну — перехват ГУР

Улицы современного Белгорода после атак дронов. Иллюстративное фото: росСМИ

Согласно данным, полученным украинской разведкой, среди жителей приграничных областей России наблюдается рост апатии и безнадежности. Например, жители Белгородской области уже привыкли к атакам и скулят о несправедливости кремлевской власти.

Перехват разговора местных жителей опубликовала ГУР.

Как воспринимают теперь так называемую СВО жители Белгорода

Перехваченный разговор жительницы Белгородской области свидетельствует о привыкании к постоянным обстрелам беспилотниками. Женщина выражает печаль и разочарование по поводу нынешнего положения вещей, называя его "обреченностью".

"День прожил и слава тебе, господи. Вот так вот теперь у нас получается. Вот дожили — вот до чего, молодцы", — грустит белгородчанка.

Война, развязанная кремлевской властью, приводит к нарастанию депрессивных настроений среди населения российской провинции.

"Припозднилась я, короче, а дроны прям десятками где-то запускали. Представляешь себе?! Смотрю: летит, и куда он пролетит, и что он сделает, на что он нацелен", — рассуждает одна из абоненток.

ГУР МО Украины отмечает: каждое военное преступление против украинского народа будет должным образом наказано.

Ранее сообщалось, что в городе Старый Оскол Белгородской области ракета ПВО РФ попала в многоэтажку. Оккупанты хотели это скрыть и выдать за атаку дрона ВСУ.

Напомним, на днях в Белгороде произошел массовый блэкаут из-за обстрелов. Это последствия атаки на энергоинфраструктуру.