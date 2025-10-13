Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Белгородцы скулят об обреченности и равнодушии Кремля — ГУР

Белгородцы скулят об обреченности и равнодушии Кремля — ГУР

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 23:38
Россияне в Белгороде жаловаться на войну — перехват ГУР
Улицы современного Белгорода после атак дронов. Иллюстративное фото: росСМИ

Согласно данным, полученным украинской разведкой, среди жителей приграничных областей России наблюдается рост апатии и безнадежности. Например, жители Белгородской области уже привыкли к атакам и скулят о несправедливости кремлевской власти.

Перехват разговора местных жителей опубликовала ГУР.

Реклама
Читайте также:

Как воспринимают теперь так называемую СВО жители Белгорода

Перехваченный разговор жительницы Белгородской области свидетельствует о привыкании к постоянным обстрелам беспилотниками. Женщина выражает печаль и разочарование по поводу нынешнего положения вещей, называя его "обреченностью".

"День прожил и слава тебе, господи. Вот так вот теперь у нас получается. Вот дожили — вот до чего, молодцы", — грустит белгородчанка.

Война, развязанная кремлевской властью, приводит к нарастанию депрессивных настроений среди населения российской провинции.

"Припозднилась я, короче, а дроны прям десятками где-то запускали. Представляешь себе?! Смотрю: летит, и куда он пролетит, и что он сделает, на что он нацелен", — рассуждает одна из абоненток.

ГУР МО Украины отмечает: каждое военное преступление против украинского народа будет должным образом наказано.

Ранее сообщалось, что в городе Старый Оскол Белгородской области ракета ПВО РФ попала в многоэтажку. Оккупанты хотели это скрыть и выдать за атаку дрона ВСУ.

Напомним, на днях в Белгороде произошел массовый блэкаут из-за обстрелов. Это последствия атаки на энергоинфраструктуру.

россияне обстрелы Белгородская область перехват СБУ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации