Росіяни в Бєлгороді скаржаться на війну — перехоплення ГУР

Бєлгородці скиглять про приреченість та байдужість Кремля — ГУР
Згідно з даними, отриманими українською розвідкою, серед мешканців прикордонних областей Росії спостерігається зростання апатії та безнадії. Наприклад, мешканці Бєлгородської області вже звикли до атак і скиглять про несправедливість кремлівської влади.
Перехоплення розмови місцевих мешканців опублікувала ГУР.
Як сприймають тепер так звану СВО мешканці Бєлгорода
Перехоплена розмова жительки Белгородської області свідчить про звикання до постійних обстрілів безпілотниками. Жінка висловлює сум і розчарування щодо нинішнього стану речей, називаючи його "приреченістю".
"День прожив і слава тобі, господи. Ось так от тепер у нас виходить. Ось дожили — ось до чого, молодці", — сумує бєлгородчанка.
Війна, розв'язана кремлівською владою, призводить до наростання депресивних настроїв серед населення російської провінції.
"Запізнилася я, коротше, а дрони прям десятками десь запускали. Уявляєш собі?! Дивлюся: летить, і куди він пролетить, і що він зробить, на що він націлений", — розмірковує одна з абоненток.
ГУР МО України наголошує: кожен воєнний злочин проти українського народу буде належно покараний.
Раніше повідомлялось, що у місті Старий Оскол на Бєлгородщині ракета ППО РФ влучила у багатоповерхівку. Окупанти хотіли це приховати та видати за атаку дрона ЗСУ.
Нагадаємо, днями у Бєлгороді стався масовий блекаут через обстріли. Це наслідки атаки на енергоінфраструктуру.
