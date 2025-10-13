Відео
Бєлгородці скиглять про приреченість та байдужість Кремля — ГУР

Бєлгородці скиглять про приреченість та байдужість Кремля — ГУР

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 23:38
Росіяни в Бєлгороді скаржаться на війну — перехоплення ГУР
Вулиці сучасного Бєлгорода після атак дронів. Ілюстративне фото: росЗМІ

Згідно з даними, отриманими українською розвідкою, серед мешканців прикордонних областей Росії спостерігається зростання апатії та безнадії. Наприклад, мешканці Бєлгородської області вже звикли до атак і скиглять про несправедливість кремлівської влади. 

Перехоплення розмови місцевих мешканців опублікувала ГУР.

Читайте також:

Як сприймають тепер так звану СВО мешканці Бєлгорода

Перехоплена розмова жительки Белгородської області свідчить про звикання до постійних обстрілів безпілотниками. Жінка висловлює сум і розчарування щодо нинішнього стану речей, називаючи його "приреченістю".

"День прожив і слава тобі, господи. Ось так от тепер у нас виходить. Ось дожили — ось до чого, молодці", — сумує бєлгородчанка. 

Війна, розв'язана кремлівською владою, призводить до наростання депресивних настроїв серед населення російської провінції. 

"Запізнилася я, коротше, а дрони прям десятками десь запускали. Уявляєш собі?! Дивлюся: летить, і куди він пролетить, і що він зробить, на що він націлений", — розмірковує одна з абоненток. 

ГУР МО України наголошує: кожен воєнний злочин проти українського народу буде належно покараний.

Раніше повідомлялось, що у місті Старий Оскол на Бєлгородщині ракета ППО РФ влучила у багатоповерхівку. Окупанти хотіли це приховати та видати за атаку дрона ЗСУ. 

Нагадаємо, днями у Бєлгороді стався масовий блекаут через обстріли. Це наслідки атаки на енергоінфраструктуру.

росіяни обстріли Бєлгородська область перехоплення СБУ Бєлгород
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
