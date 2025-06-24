Российские оккупанты десятками теряют авиабомбы пролетая над своими территориями

ФАБ под крылом российского самолета. Иллюстративное фото: росСМИ

На днях российский самолет, который направлялся бомбить Украину, потерял ФАБ (фугасную авиабомбу) весом полутонный боезапас над домами под оккупированным Докучаевским. Никто не пострадал, но это далеко не первый случай, когда российские пилоты из-за плохой техники теряют бомбы прямо во время задания.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

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В целом, по подсчетам ASTRA, за период со 2 по 21 июня с российских самолетов сошло как минимум еще 10 ФАБ: из них два упали в районе Дебальцево Донецкой области, два в окрестностях Макеевки, два в Белгородской области, один в Волновахском районе, один под Ясиноватой. Еще два упавших ФАБа нашли в поселке Чернухино в "ЛНР".

21 июня с российского самолета на Докучаевск в Донецкой области "нештатно сошел" ФАБ-500. Как стало известно ASTRA, в результате были повреждены четыре частных дома по улице Северная в поселке Новая Еленовка под Докучаевском. Там пробило крыши и выбило окна.

Также, по данным ASTRA, 11 июня полутонная российская авиабомба пробила воронку на огороде жительницы села Долгий Колодец в Курской области.

Таким образом, редакции ASTRA известно о по меньшей мере 94 авиабомбы (87 ФАБы и 7 УМПБ) и три ракеты, упавших с российских самолетов в России и на оккупированных Россией территориях Украины с начала 2025 года. В 2024 году на эти территории упали не менее 165 авиабомб ФАБов.

Ранее сообщалось, что россияне используют для управляемых авиационных бомб дешевые компоненты из США, Китая, Японии, Швейцарии, Ирландии и не только. Санкции не всегда являются действенными.

Также мы информировали, что оккупанты модифицировали авиационные бомбы ФАБ-500. Теперь они достают до любой точки Харькова.