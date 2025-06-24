Російські окупанти десятками гублять авіабомби пролітаючи над своїми територіями

ФАБ під крилом російського літака. Ілюстративне фото: росЗМІ

Днями російський літак, який прямував бомбити Україну, втратив ФАБ (фугасну авіабомбу) вагою напівтонний боєзапас над будинками під окупованим Докучаєвським. Ніхто не постраждав, але це далеко не перший випадок, коли російські пілоти через погану техніку втрачають бомби просто під час завдання.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

Реклама

Читайте також:

Скільки ФАБів загубили в польоті ВПС Росії

Загалом, за підрахунками ASTRA, за період з 2 по 21 червня з російських літаків зійшло як мінімум ще 10 ФАБ: з них два впали в районі Дебальцевого Донецької області, два на околицях Макіївки, два в Білгородській області, один у Волноваському районі, один під Ясинуватою. Ще два ФАБи, що впали, знайшли в селищі Чорнухіне в "ЛНР".

21 червня з російського літака на Докучаєвськ на Донеччині "нештатно зійшов" ФАБ-500. Як стало відомо ASTRA, в результаті було пошкоджено чотири приватні будинки по вулиці Північна в селищі Нова Оленівка під Докучаєвським. Там пробило дахи та вибило вікна.

Також, за даними ASTRA, 11 червня півтонна російська авіабомба пробила воронку на городі мешканки села Довгий Колодязь у Курській області.

Таким чином, редакції ASTRA відомо про щонайменше 94 авіабомби (87 ФАБи і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків у Росії та на окупованих Росією територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБів.

Раніше повідомлялось, що росіяни використовують для керованих авіаційних бомб дешеві компоненти зі США, Китаю, Японії, Швейцарії, Ірландії й не тільки. Санкції не завжди є дієвими.

Також ми інформували, що окупанти модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.