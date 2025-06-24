Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Хроніки Авіація РФ бомбить сама себе — скільки загубили ФАБів за весь час

Авіація РФ бомбить сама себе — скільки загубили ФАБів за весь час

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 02:33
Російські окупанти десятками гублять авіабомби пролітаючи над своїми територіями
ФАБ під крилом російського літака. Ілюстративне фото: росЗМІ
Ключові моменти Скільки ФАБів загубили в польоті ВПС Росії

Днями російський літак, який прямував бомбити Україну, втратив ФАБ (фугасну авіабомбу) вагою напівтонний боєзапас над будинками під окупованим Докучаєвським. Ніхто не постраждав, але це далеко не перший випадок, коли російські пілоти через погану техніку втрачають бомби просто під час завдання.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

Реклама
Читайте також:

Скільки ФАБів загубили в польоті ВПС Росії

Загалом, за підрахунками ASTRA, за період з 2 по 21 червня з російських літаків зійшло як мінімум ще 10 ФАБ: з них два впали в районі Дебальцевого Донецької області, два на околицях Макіївки, два в Білгородській області, один у Волноваському районі, один під Ясинуватою. Ще два ФАБи, що впали, знайшли в селищі Чорнухіне в "ЛНР".

21 червня з російського літака на Докучаєвськ на Донеччині "нештатно зійшов" ФАБ-500. Як стало відомо ASTRA, в результаті було пошкоджено чотири приватні будинки по вулиці Північна в селищі Нова Оленівка під Докучаєвським. Там пробило дахи та вибило вікна.

Також, за даними ASTRA, 11 червня півтонна російська авіабомба пробила воронку на городі мешканки села Довгий Колодязь у Курській області.

Таким чином, редакції ASTRA відомо про щонайменше 94 авіабомби (87 ФАБи і 7 УМПБ) і три ракети, що впали з російських літаків у Росії та на окупованих Росією територіях України з початку 2025 року. У 2024 році на ці території впали щонайменше 165 авіабомб ФАБів.

Раніше повідомлялось, що росіяни використовують для керованих авіаційних бомб дешеві компоненти зі США, Китаю, Японії, Швейцарії, Ірландії й не тільки. Санкції не завжди є дієвими.

Також ми інформували, що окупанти модифікували авіаційні бомби ФАБ-500. Тепер вони дістають до будь-якої точки Харкова.

окупанти війна в Україні авіація авіабомба армія РФ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації