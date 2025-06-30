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Главная Недвижимость Закон разрешил — кого нельзя выписать из квартиры в июле

Закон разрешил — кого нельзя выписать из квартиры в июле

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 20:08
Кого нельзя выписать из квартиры в июле 2025 года — детали процедуры и ограничения.
Женщина и мужчина в офисе. Фото: Freepik

Выписать жильца без его согласия — еще несколько лет назад такое казалось невозможным. Но изменения в законодательстве открыли новые возможности для владельцев жилья. В то же время и новые ограничения. В июле 2025 года будет четко действовать правило: некоторых людей не получится снять с регистрации ни при каких обстоятельствах без суда или согласия. 

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто может выписать кого-то из квартиры, а кого выписать невозможно.

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Что изменилось в процедуре выписки

До 2022 года выписать человека из квартиры или дома без его согласия или ведома было невозможно — все спорные вопросы решал суд. Однако постановление Кабинета министров Украины № 265 от 2022 года "О некоторых вопросах декларирования и регистрации места жительства и ведения реестров территориальных общин" изменило правила игры.

Документ утвердил новый Порядок декларирования и регистрации места жительства, который позволяет владельцам недвижимости снимать лиц с регистрации при определенных условиях без их согласия.

"Сейчас владелец недвижимости может 'выписать' из квартиры или дома лиц, которые не вписаны в документы о праве собственности, без их согласия и решения суда", — объясняет юрист Татьяна Даниленко в комментарии РБК-Украина.

Процедура снятия с регистрации стала проще и быстрее. Владельцу достаточно:

  1. Подать заявление в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) территориальной общины, где расположено жилье.
  2. Приложить к заявлению паспорт, идентификационный код и документ, подтверждающий право собственности на жилье.
  3. Оплатить административный сбор в размере 1,5% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Снятие с регистрации происходит в день обращения, что значительно ускоряет процесс.

Кого нельзя выписать из квартиры: ключевые исключения

Несмотря на упрощение процедуры, есть категории лиц, которые защищены законом и не могут быть сняты с регистрации без суда или согласия.

Владельцы и совладельцы жилья

Владельца или совладельца квартиры невозможно выписать без их согласия. Если лицо является совладельцем, для снятия с регистрации требуется согласие всех других совладельцев, поданное лично или через представителя.

Несовершеннолетние дети

Ребенка нельзя выписать без согласия родителей. А если он проживает с родителями - выписка происходит только вместе с ними.

"Собственник не может единолично выписать из квартиры своих детей. Даже если он является единственным владельцем жилья", — подчеркивает Даниленко.

Лица с ограниченной дееспособностью

В таких случаях требуется согласие законных представителей или органов опеки.

Дети-сироты и лица под опекой

Снятие с учета возможно только по согласованию с органами опеки и попечительства.

Может ли новый собственник выписать старых жильцов

Закон не позволяет автоматически выписать людей, которые уже были зарегистрированы в жилье до его перехода в собственность новому владельцу.

"Новый владелец, например, наследник, не может снять с регистрации лиц, проживавших там ранее. Это возможно только по решению суда", — объясняет специалист.

Иначе говоря, наследование недвижимости не дает автоматического права изменить состав зарегистрированных жильцов.

Выписка ребенка: нюансы возраста

Правила несколько отличаются в зависимости от возраста ребенка:

  • до 14 лет — заявление подается родителями или опекунами, обязательно с согласия обоих;
  • 14-18 лет — требуется согласие самого ребенка и одного из родителей (кроме случаев обучения в общежитии);
  • в случае развода родителей - ребенок выписывается только вместе с тем из родителей, кто его сопровождает.

Что с совладельцами и бывшими членами семьи

В случае, если лицо зарегистрировано в жилье, но не имеет в нем права собственности, его можно выписать. Но если этот человек — бывший член семьи владельца (например, бывший муж или жена), могут понадобиться дополнительные юридические процедуры — иногда вплоть до суда.

"Если лицо ранее имело право пользования жильем — придется доказывать, что это право утрачено",— комментирует Даниленко.

Как сообщалось, в 2025 году регистрация места жительства в наследственном жилье в Украине является важным аспектом, влияющим на процесс оформления наследства после смерти владельца. Хотя это сложный вопрос, он четко урегулирован действующим законодательством.

Также отметим, после каждого переезда в Украину гражданам необходимо зарегистрировать новое место жительства в течение 30 дней. Это требование является обязательным согласно действующему законодательству, а его невыполнение может привести к административной ответственности.

госрегистрация недвижимость прописка документы квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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