Сколько стоит бункер-укрытие и как он обустроен (фото)

Модульное укрытие. Фото: bunker-ok.com.ua

Идея иметь собственное подземное укрытие, которая ранее воспринималась как экзотика, в 2025 году стала практическим решением для многих украинцев. Цены на бункеры выросли, но спрос остается высоким.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на бункеры-укрытия, их типах, особенностях и факторах, влияющих на стоимость.

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По данным компании Bunker Strоy, частное укрытие площадью 20-25 кв. м стоит в среднем от 25 до 60 тысяч долларов, в зависимости от типа конструкции, глубины и внутреннего оснащения. Более сложные объекты с фильтрацией воздуха, автономным питанием, водоснабжением и вентиляцией могут достигать цены в 100-150 тысяч долларов.

Цены на бункеры зависят от конструкции укрытия

Самые простые варианты — это металлические контейнеры или бетонные капсулы, которые вкапывают в землю на глубину до 3 метров. Их стоимость стартует от 800 долларов за квадратный метр, включая монтаж.

Самые популярные модели сейчас — железобетонные укрытия с двумя выходами, герметичными дверями, фильтрационно-вентиляционной установкой и спальным местом. Они стоят от 30 до 50 тысяч долларов.

Настоящие "премиум-бункеры" — это уже полноценные подземные квартиры с кухней, душем, спальней, запасом еды, системами водоочистки и солнечными панелями. Цена таких сооружений может достигать 200 тысяч долларов и более.

Укрытие в частном доме или на даче

В сельской местности и в дачных кооперативах популярными стали компактные бункеры на 2-3 человека с минимальным набором систем: вентиляция, химический туалет, запас воды. Их средняя стоимость — от 18 до 25 тысяч долларов.

Дачники часто монтируют укрытие под сараем или в гараже, чтобы скрыть постройку от посторонних глаз. В городах такие укрытия возводят на частных участках или даже арендуют места в уже построенных бункерных "кооперативах".

Укрытие "Волат". Фото: bunker-ok

Из чего строят укрытия

Основными материалами для строительства остаются:

Монолитный железобетон — самый дорогой, но самый надежный вариант.

Металлические контейнеры с антикоррозийной обработкой.

Комбинированные модули из стеклопластика и стали.

Армированные пластиковые капсулы — используют для быстрой установки.

Модульное подземное укрытие. Фото: Prom

В то же время цены на бетон и сталь выросли с начала года на 15-20%, что напрямую влияет на конечную стоимость бункера.

"Для гарантий безопасности толщина стены укрытия из стали должна составлять более 9 см, а бетонное укрытие от 33 см", — отмечает инженер-конструктор Дмитрий Макогон.

Что есть внутри современного бункера

Базовая комплектация, как правило, включает:

воздушный фильтр с ручным или автоматическим приводом;

герметичные двери;

система вентиляции;

солнечные панели или генератор;

санитарный узел;

запасы воды, еды, аптечка;

минимальный запас одежды и техники.

Премиальные укрытия могут иметь автономную систему Wi-Fi, систему видеонаблюдения, спутниковый интернет, водоочистку, гидроизоляцию с многослойной отделкой.

Как оформляют бункеры юридически

Большинство бункеров не вносятся в реестр как недвижимость, поскольку это временные или технические сооружения. Впрочем, если речь идет о встроенном укрытии в дом, его можно зафиксировать в техпаспорте.

Для возведения отдельного бункера часто достаточно уведомления о начале строительных работ или упрощенной процедуры согласно строительной амнистии.

Будет ли дорожать строительство бункеров в будущем

Во второй половине 2025 года ожидается дальнейший рост стоимости стройматериалов, в частности цемента, стали и пластика. Кроме того, большая часть производителей уже работает по предоплате и требует более длительного срока изготовления.

Эксперты прогнозируют, что до конца года средняя стоимость небольшого бункера может вырасти еще на 10-15%.

Ранее на столичной Оболони появилось новое антирадиационное бомбоубежище, построенное "с нуля" всего за полгода. Это укрытие, предназначенное для школьников и жителей района, признано лучшим по соотношению "цена-качество".

Также мы ранее отмечали, что во время воздушных атак двух стен в доме уже недостаточно для обеспечения безопасности. Это связано с тем, что российские ракеты и дроны стали значительно мощнее, усиливая угрозу.