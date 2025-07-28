Сколько стоит бункер-укрытие и как он обустроен (фото)

Защита и безопасность — за какую цену украинцам продают бункеры
Идея иметь собственное подземное укрытие, которая ранее воспринималась как экзотика, в 2025 году стала практическим решением для многих украинцев. Цены на бункеры выросли, но спрос остается высоким.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальных ценах на бункеры-укрытия, их типах, особенностях и факторах, влияющих на стоимость.
По данным компании Bunker Strоy, частное укрытие площадью 20-25 кв. м стоит в среднем от 25 до 60 тысяч долларов, в зависимости от типа конструкции, глубины и внутреннего оснащения. Более сложные объекты с фильтрацией воздуха, автономным питанием, водоснабжением и вентиляцией могут достигать цены в 100-150 тысяч долларов.
Цены на бункеры зависят от конструкции укрытия
Самые простые варианты — это металлические контейнеры или бетонные капсулы, которые вкапывают в землю на глубину до 3 метров. Их стоимость стартует от 800 долларов за квадратный метр, включая монтаж.
Самые популярные модели сейчас — железобетонные укрытия с двумя выходами, герметичными дверями, фильтрационно-вентиляционной установкой и спальным местом. Они стоят от 30 до 50 тысяч долларов.
Настоящие "премиум-бункеры" — это уже полноценные подземные квартиры с кухней, душем, спальней, запасом еды, системами водоочистки и солнечными панелями. Цена таких сооружений может достигать 200 тысяч долларов и более.
Укрытие в частном доме или на даче
В сельской местности и в дачных кооперативах популярными стали компактные бункеры на 2-3 человека с минимальным набором систем: вентиляция, химический туалет, запас воды. Их средняя стоимость — от 18 до 25 тысяч долларов.
Дачники часто монтируют укрытие под сараем или в гараже, чтобы скрыть постройку от посторонних глаз. В городах такие укрытия возводят на частных участках или даже арендуют места в уже построенных бункерных "кооперативах".
Из чего строят укрытия
Основными материалами для строительства остаются:
- Монолитный железобетон — самый дорогой, но самый надежный вариант.
- Металлические контейнеры с антикоррозийной обработкой.
- Комбинированные модули из стеклопластика и стали.
- Армированные пластиковые капсулы — используют для быстрой установки.
В то же время цены на бетон и сталь выросли с начала года на 15-20%, что напрямую влияет на конечную стоимость бункера.
"Для гарантий безопасности толщина стены укрытия из стали должна составлять более 9 см, а бетонное укрытие от 33 см", — отмечает инженер-конструктор Дмитрий Макогон.
Что есть внутри современного бункера
Базовая комплектация, как правило, включает:
- воздушный фильтр с ручным или автоматическим приводом;
- герметичные двери;
- система вентиляции;
- солнечные панели или генератор;
- санитарный узел;
- запасы воды, еды, аптечка;
- минимальный запас одежды и техники.
Премиальные укрытия могут иметь автономную систему Wi-Fi, систему видеонаблюдения, спутниковый интернет, водоочистку, гидроизоляцию с многослойной отделкой.
Как оформляют бункеры юридически
Большинство бункеров не вносятся в реестр как недвижимость, поскольку это временные или технические сооружения. Впрочем, если речь идет о встроенном укрытии в дом, его можно зафиксировать в техпаспорте.
Для возведения отдельного бункера часто достаточно уведомления о начале строительных работ или упрощенной процедуры согласно строительной амнистии.
Будет ли дорожать строительство бункеров в будущем
Во второй половине 2025 года ожидается дальнейший рост стоимости стройматериалов, в частности цемента, стали и пластика. Кроме того, большая часть производителей уже работает по предоплате и требует более длительного срока изготовления.
Эксперты прогнозируют, что до конца года средняя стоимость небольшого бункера может вырасти еще на 10-15%.
Ранее на столичной Оболони появилось новое антирадиационное бомбоубежище, построенное "с нуля" всего за полгода. Это укрытие, предназначенное для школьников и жителей района, признано лучшим по соотношению "цена-качество".
Также мы ранее отмечали, что во время воздушных атак двух стен в доме уже недостаточно для обеспечения безопасности. Это связано с тем, что российские ракеты и дроны стали значительно мощнее, усиливая угрозу.
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