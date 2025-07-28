Скільки коштує бункер-укриття та як він облаштований (фото)

Модульне підземне укриття. Фото: Prom

Ідея мати власне підземне укриття, яка раніше сприймалася як екзотика, у 2025 році стала практичним рішенням для багатьох українців. Ціни на бункери зросли, але попит залишається високим.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальні ціни на бункери-укриття, їхні типи, особливості та фактори, що впливають на вартість.

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За даними компанії Bunker Strоy, приватне укриття площею 20-25 кв. м коштує в середньому від 25 до 60 тисяч доларів, залежно від типу конструкції, глибини та внутрішнього оснащення. Більш складні об’єкти з фільтрацією повітря, автономним живленням, водопостачанням і вентиляцією можуть досягати ціни в 100-150 тисяч доларів.

Ціни на бункери залежать від конструкції укриття

Найпростіші варіанти — це металеві контейнери або бетонні капсули, які вкопують у землю на глибину до 3 метрів. Їх вартість стартує від 800 доларів за квадратний метр, включаючи монтаж.

Найпопулярніші моделі зараз — залізобетонні укриття з двома виходами, герметичними дверима, фільтраційно-вентиляційною установкою та спальним місцем. Вони коштують від 30 до 50 тисяч доларів.

Справжні "преміум-бункери" — це вже повноцінні підземні квартири з кухнею, душем, спальнею, запасом їжі, системами водоочищення і сонячними панелями. Ціна таких споруд може сягати 200 тисяч доларів і більше.

Попит на бункери зростає попри високу ціну

З початку 2024 року замовлень на приватні укриття стало вдвічі більше. Попри загальне зростання вартості будматеріалів, охочі інвестувати у власну безпеку не зупиняються.

"Українці все частіше замовляють бункери не лише для проживання під час обстрілів, а як повноцінні кризові хаби. Це вже не просто захист, а життєвий резерв", — зазначає менеджер компанії "Коваленкосітібуд" Роман П’ятенко.

Ці укриття будують як окремо від будинку, так і вбудовують у проєкт нового котеджу. Деякі замовники навіть орендують ділянки виключно для розміщення підземної капсули — без жодного житла на поверхні.

Укриття в приватному будинку або на дачі

У сільській місцевості та в дачних кооперативах популярними стали компактні бункери на 2-3 особи з мінімальним набором систем: вентиляція, хімічний туалет, запас води. Їхня середня вартість — від 18 до 25 тисяч доларів.

Дачники часто монтують укриття під сараєм або в гаражі, щоб приховати споруду від сторонніх очей. У містах такі укриття зводять на приватних ділянках або навіть орендують місця в уже збудованих бункерних "кооперативах".

Укриття "Волат". Фото: bunker-ok

З чого будують укриття

Основними матеріалами для будівництва залишаються:

Монолітний залізобетон — найдорожчий, але найнадійніший варіант.

Металеві контейнери з антикорозійною обробкою.

Комбіновані модулі зі склопластику та сталі.

Армовані пластикові капсули — використовують для швидкого встановлення.

Модульне підземне укриття. Фото: Prom

Водночас ціни на бетон і сталь зросли з початку року на 15-20%, що напряму впливає на кінцеву вартість бункера.

Що є всередині сучасного бункера в Україні

Базова комплектація, як правило, включає:

повітряний фільтр з ручним або автоматичним приводом;

герметичні двері;

система вентиляції;

сонячні панелі або генератор;

санітарний вузол;

запаси води, їжі, аптечка;

мінімальний запас одягу і техніки.

Преміальні укриття можуть мати автономну систему Wi-Fi, систему відеоспостереження, супутниковий інтернет, водоочистку, гідроізоляцію з багатошаровою обробкою.

Як оформлюють бункери юридично

Більшість бункерів не вносяться до реєстру як нерухомість, оскільки це тимчасові або технічні споруди. Втім, якщо мова йде про вбудоване укриття в будинок, його можна зафіксувати в техпаспорті.

Для зведення окремого бункера часто достатньо повідомлення про початок будівельних робіт або спрощеної процедури згідно з будівельною амністією.

Чи буде дорожчати будівництво бункерів у майбутньому

У другій половині 2025 року очікується подальше зростання вартості будматеріалів, зокрема цементу, сталі та пластику. Крім того, більша частина виробників уже працює за передоплатою і вимагає довшого строку виготовлення.

Експерти прогнозують, що до кінця року середня вартість невеликого бункера може зрости ще на 10-15%.

Раніше на столичній Оболоні з'явилося нове антирадіаційне бомбосховище, збудоване "з нуля" лише за пів року. Це укриття, призначене для школярів та мешканців району, визнано найкращим за співвідношенням "ціна-якість".

Також ми раніше зазначали, що під час повітряних атак двох стін у будинку вже недостатньо для гарантування безпеки. Це пов'язано з тим, що російські ракети та дрони стали значно потужнішими, посилюючи загрозу.