Что будет, если нет прописки в 2025 году — штрафы и последствия

Люди в ЦПАУ. Фото: КГГА, Алексей Самсонов

В современной Украине вопрос регистрации места жительства остается актуальным, ведь прописка влияет на доступ к административным услугам, социальным льготам и даже возможность реализовать свои гражданские права. Эта обязанность одинакова для всех: украинцев, иностранцев и лиц без гражданства, проживающих в Украине на законных основаниях.

Согласно части первой статьи 5 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", каждый гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, которое законно проживает в стране, обязан в течение 30 календарных дней после переезда на новое место жительства зарегистрировать или задекларировать его. Это правило касается как постоянного, так и временного пребывания.

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Несоблюдение этой обязанности считается административным правонарушением. Однако, по словам юриста Игоря Тетери, последствия за отсутствие прописки являются минимальными.

"Санкция за такое нарушение является наиболее мягкой", — подчеркнул он в комментарии "РБК-Украина".

Какие санкции предусмотрены в 2025 году

Согласно статье 197 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), проживание без регистрации места жительства наказывается предупреждением. Если же лицо повторно нарушает это правило в течение года после первого предупреждения, ему грозит штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 17 до 51 гривны.

"Худшее, что может грозить лицу, проживающему без регистрации — штраф в размере 51 гривны. Если он снова совершит такое правонарушение в течение года после того, как он будет предупрежден", — объясняет Тетеря.

Эти суммы выглядят незначительными, особенно на фоне инфляции 2025 года. Однако стоит учитывать, что отсутствие прописки может усложнить доступ к таким услугам, как оформление документов, получение медицинской помощи или социальных выплат.

Кто имеет право штрафовать

Дела об отсутствии прописки, по закону, рассматривают исполнительные комитеты сельских, поселковых или городских советов, а не суды.

"Заводской районный суд города Днепродзержинска вернул административные материалы органу местного самоуправления, поскольку это не их компетенция", — приводит пример Тетеря.

Однако в реальности суды нередко берутся за такие дела, особенно если они касаются несовершеннолетних (16-18 лет). Анализ Единого государственного реестра судебных решений показывает, что по статье 197 КУоАП зарегистрировано более 9 тысяч решений. Большинство из них заканчиваются предупреждением, а штрафы за повторные нарушения встречаются крайне редко.

"Судебные дела по части 2 статьи 197 КУоАП, где бы на нарушителя был наложен штраф, в Едином государственном реестре судебных решений отсутствуют", — отмечает Тетеря.

Неудобства без прописки

Кроме возможных штрафов, отсутствие прописки создает ряд практических проблем:

Ограничение доступа к административным услугам. Без прописки сложно оформить паспорт, зарегистрировать брак или получить водительское удостоверение. Проблемы с медицинским обслуживанием. Декларация с семейным врачом или получение бесплатных медицинских услуг часто привязаны к месту регистрации. Социальные выплаты и льготы. Многие виды государственной помощи, например, субсидии или выплаты на детей, требуют подтверждения места жительства. Образование и трудоустройство. Некоторые школы или работодатели могут требовать прописку для зачисления или оформления.

Эти ограничения могут стать серьезным препятствием, особенно для тех, кто живет не по месту официальной регистрации или вообще ее не имеет.

Исключения и судебная практика

Интересно, что многие дела об отсутствии прописки закрываются из-за отсутствия состава правонарушения. Например, если человек фактически проживает по определенному адресу, но не зарегистрировался, суды часто не видят в этом нарушения.

Тетеря вспоминает случай в Киевской области, где несовершеннолетний проживал без прописки. Суд применил предупреждение, но дополнительно взыскал 454 гривны судебного сбора. Это редкий пример, когда последствия выходят за пределы минимального наказания.

Как сообщалось, сейчас многие украинцы сталкиваются с проблемой, когда зарегистрированные в их квартире люди фактически там не проживают, не платят коммунальные услуги и не снимаются с регистрации. Это часто касается бывших родственников или тех, кто выехал за границу или в другой город. Если мирная договоренность невозможна, единственный выход — обратиться в суд. Однако, прежде чем подавать иск, важно тщательно подготовить доказательства, подтверждающие отсутствие лица по адресу.

Также мы рассказывали, что недвижимость, будь то квартира или дом, является не только ценным активом, но и источником постоянных расходов. Ежемесячные коммунальные платежи — это обязанность, которую не всегда выполняет официальный владелец имущества. Часто именно это становится причиной конфликтов между владельцем и человеком, который зарегистрирован в жилье.