Владельцам недвижимости хотят предоставлять отсрочку от мобилизации — в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от мобилизации тем, кто предоставляет бесплатное жилье внутренне перемещенным лицам. Автор инициативы — народный депутат Георгий Мазурашу.

Как указано в пояснительной записке к документу №14037, ВПЛ часто обращаются с жалобами на проблемы с проживанием. Некоторые жилые помещения в регионах остаются пустыми, хотя могли бы принять людей в случае необходимости.

Законопроект предлагает мотивировать владельцев через отсрочку от призыва, если они бесплатно предоставляют жилье двум или более ВПЛ.

Кто сможет получить отсрочку

Законопроект предусматривает:

отсрочка будет предоставляться на особый период мобилизации;

условием является предоставление жилья двум и более ВПЛ для постоянного или временного проживания;

основание — нотариально оформленный договор.

Если договор отсутствует, внутренне перемещенные лица должны будут ежемесячно подтверждать факт проживания. Кабмин должен определить конкретный порядок такого подтверждения.

Как будут проверять право на отсрочку

Для того, чтобы оформить отсрочку, военнообязанные должны будут предоставить документы в территориальные центры комплектования (ТЦК).

Если документы недостаточны, ТЦК:

письменно сообщат об отказе;

объяснят причины отказа;

предоставят полный перечень документов для повторного оформления.

Граждане, у которых документы подтверждают право на отсрочку, не подлежат призыву и не должны будут проходить военно-врачебную комиссию или другие мероприятия, связанные с мобилизацией.

Какие документы нужны для отсрочки

Основные документы для подтверждения права на отсрочку:

нотариально оформленный договор о бесплатном предоставлении жилья;

в случае отсутствия договора — ежемесячные подтверждения проживания ВПЛ;

любые другие документы, которые потребует Кабмин для верификации.

Эти правила созданы, чтобы обеспечить прозрачность и избежать злоупотреблений, одновременно поддерживая ВПЛ, отмечается в документе.

Что изменится для владельцев жилья

Для тех, кто предоставляет жилье ВПЛ, изменения выглядят так:

возможность получить отсрочку от призыва;

прозрачные правила оформления и проверки документов;

официальное признание вклада в решение жилищных проблем ВПЛ;

возможность оформить все через ТЦК без дополнительного вмешательства.

"Эти нововведения мотивируют владельцев использовать незанятое жилье для временного или постоянного проживания внутренне перемещенных лиц, одновременно облегчая жизнь для военнообязанных", — уверен автор законопроекта.

