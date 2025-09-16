Власникам нерухомості хочуть надавати відстрочку від мобілізації — у Раді зареєстрували законопроєкт

Люди оглядають квартиру. Фото: Freepik

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує надати відстрочку від мобілізації тим, хто надає безкоштовне житло внутрішньо переміщеним особам. Автор ініціативи — народний депутат Георгій Мазурашу.

Як зазначено у пояснювальній записці до документу №14037, ВПО часто звертаються зі скаргами на проблеми з проживанням. Деякі житлові приміщення в регіонах залишаються порожніми, хоча могли б прийняти людей у потребі. Законопроєкт пропонує мотивувати власників через відстрочку від призову, якщо вони безоплатно надають житло двом або більше ВПО.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе отримати відстрочку

Законопроєкт передбачає:

Реклама

відстрочка надаватиметься на особливий період мобілізації;

умовою є надання житла двом і більше ВПО для постійного або тимчасового проживання;

підстава — нотаріально оформлений договір.

Якщо договір відсутній, внутрішньо переміщені особи повинні будуть щомісяця підтверджувати факт проживання. Кабмін має визначити конкретний порядок такого підтвердження.

Як перевірятимуть право на відстрочку

Для того, щоб оформити відстрочку, військовозобов’язані повинні будуть надати документи до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Реклама

Якщо документи недостатні, ТЦК:

письмово повідомлять про відмову;

пояснять причини відмови;

нададуть повний перелік документів для повторного оформлення.

Громадяни, у яких документи підтверджують право на відстрочку, не підлягатимуть призову та не повинні будуть проходити військово-лікарську комісію чи інші заходи, пов’язані з мобілізацією.

Які документи потрібні для відстрочки

Основні документи для підтвердження права на відстрочку:

нотаріально оформлений договір про безоплатне надання житла;

у разі відсутності договору — щомісячні підтвердження проживання ВПО;

будь-які інші документи, які вимагатиме Кабмін для верифікації.

Ці правила створені, щоб забезпечити прозорість і уникнути зловживань, одночасно підтримуючи ВПО, наголошується в документі.

Що зміниться для власників житла

Для тих, хто надає житло ВПО, зміни виглядають так:

можливість отримати відстрочку від призову;

прозорі правила оформлення та перевірки документів;

офіційне визнання внеску у вирішення житлових проблем ВПО;

можливість оформити все через ТЦК без додаткового втручання.

"Ці нововведення мотивують власників використовувати незайняте житло для тимчасового чи постійного проживання внутрішньо переміщених осіб, одночасно полегшуючи життя для військовозобов’язаних", — впевнений автор законопроєкту.

Як повідомлялось, Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки радить народним депутатам підтримати законопроєкт №13634, який вносить значні зміни до правил надання відстрочки від мобілізації для студентів.

Також ми розповідали, що державна допомога для ВПО та грошове забезпечення військових впливають на розрахунок житлової субсидії. Українці цікавляться, як виплати військовослужбовців враховують у сукупному доході переселенців для оформлення субсидії на проживання.