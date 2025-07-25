Сталинки и хрущевки изнутри — где санузлы были худшими

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Ванные комнаты и гардеробные — это не просто функциональные помещения, но и отражение бытовых условий определенной эпохи. В советские времена выбор планировки санузлов был роскошью, недоступной большинству. Жители сталинок и хрущевок вынуждены были приспосабливаться к тому, что предлагали архитекторы.

Квартиры в сталинках строили с учетом определенного комфорта — как минимум для номенклатуры или специалистов, отмечают специалисты компании RealExpert.

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Такие дома имели высокие потолки, иногда лифты и мусоропроводы, часто — централизованное отопление и водоснабжение. Но не все сталинки были одинаковыми. И особенно это заметно по ванным комнатам и гардеробным.

В домах повышенного класса проектировали раздельные санузлы — туалет площадью 1,5 кв. м и ванную площадью около 3,2 кв. м. Это была просторная планировка на то время. Но в отдельных рабочих кварталах ситуация кардинально отличалась: вместо ванны — умывальник возле унитаза, вместо душа — поход в общественную баню раз в неделю.

Санузел в сталинке часто был с сюрпризом

Самой неоднозначной деталью сталинских квартир стало маленькое застекленное окошко, которое соединяло ванную комнату с кухней или туалет с ванной. Звучит абсурдно, но такие элементы встречаются и в квартирах, возведенных в 1930-1950-х годах. Зачем это окно?

"Есть несколько версий. Первая — санузлы нуждались в проветривании, а значит, дополнительный свет и возможность вентиляции через кухню с окном. Другая — это требование безопасности: в случае взрыва газовой колонки ударная волна должна была бы выбить стекло, а не разрушить стены", — говорят на YouTube-канале "Историк".

Такие стеклянные элементы считались элементом функциональности, но в реальной жизни выглядели неудобно, а иногда и неприлично.

В каких сталинках были худшие ванные комнаты

Если в многоэтажных домах для служащих еще можно было встретить ванную комнату с относительным комфортом, то в одно- или двухэтажных "сталинках" для рабочих ситуация напоминала деревню. Без централизованного водоснабжения и канализации, с люфт-клозетами (туалетами над выгребной ямой), которые часто располагались прямо под жильем.

Запахи из таких туалетов должны были сдерживаться вытяжкой, а не сантехническими гидрозатворами. Такие технические решения скорее снижали уровень жизни, чем его повышали.

Как хрущевки изменили советское жилье

В 1960-х годах появились хрущевки, которые стали символом массового строительства. По сравнению со сталинками они имели другую цель — быстрое и дешевое обеспечение населения крышей над головой. Об эстетике и комфорте речь шла значительно меньше. Санузел должен был быть, но с минимальными затратами.

Поэтому ванная и туалет объединялись — не из соображений удобства, а чтобы сэкономить площадь. Ванная комната в среднем занимала до 3,5-4 кв. м, но в реальности это пространство было сильно урезано мебелью, трубами и нагревателем воды.

Сидячая ванна и низкие потолки в хрущевках

В первых сериях хрущевок использовали сидячие ванны. Принимать душ или ванну в полный рост было невозможно — слишком тесно. Еще одной проблемой стали низкие потолки — 2,45 м. В тесном помещении, где трудно даже развернуться, такие высоты воспринимались как давление сверху — буквально и метафорически.

Централизованной горячей воды не было. Каждая квартира должна была иметь газовую колонку, иногда расположенную прямо в санузле. И хотя проектом предусматривали порожек и гидроизоляцию (еще с 1954 года, когда вышли первые СНиПы), реальное качество работ часто оставляло желать лучшего.

Санузлы в хрущевках до сих пор остаются проблемой

Сегодня в Украине еще десятки тысяч семей живут в хрущевках без проведенных ремонтов. Условия в ванных комнатах и туалетах остаются практически неизменными с 1960-х годов. Узкое пространство, старая сантехника, газовая колонка над унитазом — это не редкость, а обыденность для многих украинцев.

Обновление таких помещений часто требует не только денег, но и разрешений: из-за старых коммуникаций, слабой гидроизоляции и нестабильной электрики простое "обновление плитки" превращается в полноценную перепланировку с проектом.

Сталинки имели потенциал

Сравнивая санузлы в сталинках и хрущевках, можно сказать: первые имели лучший первоначальный замысел, но часто теряли качество на этапе реализации. Особенно это касается рабочих версий, где туалет до сих пор может иметь конструкцию из прошлого века.

Хрущевки же сосредоточились на количестве, а не качестве. Их основной просчет — в желании втиснуть все гигиенические удобства в минимальное пространство без учета реальных потребностей человека. И хотя оба типа застройки стали символами своих эпох, в сфере санузлов они не оставили приятного наследия.

Если вы когда-то бывали в хрущевке, то, наверное, замечали, что все входные двери там открываются внутрь. Хотя сейчас это может казаться неудобным и даже опасным, в советские времена такое решение имело свои причины.

Также мы рассказывали, что паркет "елочкой" был распространенным явлением в советских квартирах, особенно во времена Сталина и Хрущева, и его выбор был обусловлен не эстетикой или роскошью. Вместо этого, это произошло из-за экономических, промышленных и логистических особенностей советской системы, которые сделали его более целесообразным, чем более дешевые материалы вроде линолеума или ДВП.