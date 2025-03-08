Прописка во время войны в Украине в 2025 году: как мужчине сменить место регистрации

Прописка и мобилизация — как мужчинам сменить место регистрации
Смена места регистрации во время военного положения — сложный, но вполне реальный процесс. Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, которые являются военнообязанными, должны придерживаться определенных правил, чтобы избежать проблем с законом.
Как отмечает юрист Дмитрий Франчук, призывник может сменить место жительства, но для этого необходимо соблюдать определенные юридические нюансы, чтобы избежать проблем с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СЦ).
Так, все военнообязанные и резервисты должны сообщать ТЦК об изменении места жительства в течение 7 дней после регистрации по новому адресу.
Как изменить место жительства — пошаговая инструкция
Получение разрешения в ТЦК
Нужно обратиться в военкомат по старому месту регистрации, подать заявление и получить разрешение на снятие с учета.
Снятие с учета
После получения разрешения необходимо сняться с воинского учета по старому адресу и получить соответствующий документ.
Постановка на учет в новом ТЦК
После регистрации по новому адресу нужно обратиться в местный ТЦК и подать документы для внесения изменений.
Уведомление ЦПАУ
При обращении в Центр предоставления административных услуг необходимо предъявить военно-учетный документ с отметкой о новой регистрации.
Что делать, если ТЦК затягивает оформление
Если процедура задерживается, стоит:
- подать письменное заявление, ссылаясь на законодательство;
- в случае отказа обратиться к руководителю ТЦК или вышестоящим инстанциям;
- проконсультироваться с юристом, чтобы избежать нарушений.
"Если военнообязанный не сообщит ТЦК об изменении места жительства, это может быть расценено как нарушение воинского учета, что влечет за собой штраф в размере 17 000-25 500 грн", — отмечает Франчук.
Когда разрешение ТЦК не требуется
Военнообязанные могут сменить место жительства без разрешения, если:
- они исключены из воинского учета и имеют соответствующую отметку в военном билете;
- имеют официальную отсрочку от мобилизации и соответствующее удостоверение;
- являются резервистами, которые уже сняты с учета для постановки на новый учет (обязаны сделать это в течение 7 дней).
В других случаях выезд без разрешения ТЦК может привести к административной ответственности.
Таким образом, меняя место жительства, мужчины должны придерживаться четкой процедуры и согласовывать свои действия с военными структурами. Любые нарушения могут иметь юридические последствия, поэтому важно действовать в соответствии с законом и, при необходимости, обращаться к юристам.
Ранее мы рассказывали, имеют ли право работники ТЦК приходить по месту прописки к мужчине, который находится в розыске. Ведь во время войны все военнообязанные мужчины должны стоять на воинском учете, иметь актуальное заключение ВВК и регулярно обновлять военно-учетные данные. В случае нарушения мобилизационных правил ТЦК может подать лицо в розыск, а также выписать штраф.
Отметим также, что в Украине каждый гражданин обязан зарегистрировать свое место жительства. Отсутствие регистрации существенно ограничивает доступ к административным и социальным услугам. Это может привести к трудностям при получении необходимых документов и льгот. Поэтому регистрация места жительства является важной для полноценного участия в жизни общества.
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