Прописка во время войны в Украине в 2025 году: как мужчине сменить место регистрации

Мужчины в ЦПАУ. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Смена места регистрации во время военного положения — сложный, но вполне реальный процесс. Украинские мужчины в возрасте 18-60 лет, которые являются военнообязанными, должны придерживаться определенных правил, чтобы избежать проблем с законом.

Как отмечает юрист Дмитрий Франчук, призывник может сменить место жительства, но для этого необходимо соблюдать определенные юридические нюансы, чтобы избежать проблем с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СЦ).

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Так, все военнообязанные и резервисты должны сообщать ТЦК об изменении места жительства в течение 7 дней после регистрации по новому адресу.

Как изменить место жительства — пошаговая инструкция

Получение разрешения в ТЦК

Нужно обратиться в военкомат по старому месту регистрации, подать заявление и получить разрешение на снятие с учета.

Снятие с учета

После получения разрешения необходимо сняться с воинского учета по старому адресу и получить соответствующий документ.

Постановка на учет в новом ТЦК

После регистрации по новому адресу нужно обратиться в местный ТЦК и подать документы для внесения изменений.

Уведомление ЦПАУ

При обращении в Центр предоставления административных услуг необходимо предъявить военно-учетный документ с отметкой о новой регистрации.

Что делать, если ТЦК затягивает оформление

Если процедура задерживается, стоит:

подать письменное заявление, ссылаясь на законодательство;

в случае отказа обратиться к руководителю ТЦК или вышестоящим инстанциям;

проконсультироваться с юристом, чтобы избежать нарушений.

"Если военнообязанный не сообщит ТЦК об изменении места жительства, это может быть расценено как нарушение воинского учета, что влечет за собой штраф в размере 17 000-25 500 грн", — отмечает Франчук.

Когда разрешение ТЦК не требуется

Военнообязанные могут сменить место жительства без разрешения, если:

они исключены из воинского учета и имеют соответствующую отметку в военном билете;

имеют официальную отсрочку от мобилизации и соответствующее удостоверение;

являются резервистами, которые уже сняты с учета для постановки на новый учет (обязаны сделать это в течение 7 дней).

В других случаях выезд без разрешения ТЦК может привести к административной ответственности.

Таким образом, меняя место жительства, мужчины должны придерживаться четкой процедуры и согласовывать свои действия с военными структурами. Любые нарушения могут иметь юридические последствия, поэтому важно действовать в соответствии с законом и, при необходимости, обращаться к юристам.

Ранее мы рассказывали, имеют ли право работники ТЦК приходить по месту прописки к мужчине, который находится в розыске. Ведь во время войны все военнообязанные мужчины должны стоять на воинском учете, иметь актуальное заключение ВВК и регулярно обновлять военно-учетные данные. В случае нарушения мобилизационных правил ТЦК может подать лицо в розыск, а также выписать штраф.

Отметим также, что в Украине каждый гражданин обязан зарегистрировать свое место жительства. Отсутствие регистрации существенно ограничивает доступ к административным и социальным услугам. Это может привести к трудностям при получении необходимых документов и льгот. Поэтому регистрация места жительства является важной для полноценного участия в жизни общества.