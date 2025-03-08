Прописка під час війни в Україні в 2025 році: як чоловікові змінити місце реєстрації

Чоловіки в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Зміна місця реєстрації під час воєнного стану — складний, але цілком реальний процес. Українські чоловіки віком 18-60 років, які є військовозобов’язаними, мають дотримуватися певних правил, щоб уникнути проблем із законом.

Як наголошує юрист Дмитро Франчук, призовник може змінити місце проживання, але для цього необхідно дотримуватися певних юридичних нюансів, щоб уникнути проблем із територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СЦ).

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Так, усі військовозобов’язані та резервісти мають повідомляти ТЦК про зміну місця проживання протягом 7 днів після реєстрації за новою адресою.

Як змінити місце проживання — покрокова інструкція

Отримання дозволу в ТЦК

Потрібно звернутися до військкомату за старим місцем реєстрації, подати заяву та отримати дозвіл на зняття з обліку.

Зняття з обліку

Після отримання дозволу необхідно знятися з військового обліку за старою адресою та отримати відповідний документ.

Ставання на облік у новому ТЦК

Після реєстрації за новою адресою потрібно звернутися в місцевий ТЦК та подати документи для внесення змін.

Повідомлення ЦНАП

При зверненні до Центру надання адміністративних послуг необхідно пред’явити військово-обліковий документ із відміткою про нову реєстрацію.

Що робити, якщо ТЦК затягує оформлення

Якщо процедура затримується, варто:

подати письмову заяву, посилаючись на законодавство;

у разі відмови звернутися до керівника ТЦК або вищих інстанцій;

проконсультуватися з юристом, щоб уникнути порушень.

"Якщо військовозобов’язаний не повідомить ТЦК про зміну місця проживання, це може бути розцінено як порушення військового обліку, що тягне за собою штраф у розмірі 17 000-25 500 грн", — наголошує Франчук.

Коли дозвіл ТЦК не потрібен

Військовозобов’язані можуть змінити місце проживання без дозволу, якщо:

вони виключені з військового обліку та мають відповідну відмітку у військовому квитку;

мають офіційну відстрочку від мобілізації та відповідне посвідчення;

є резервістами, які вже зняті з обліку для постановки на новий облік (зобов’язані зробити це протягом 7 днів).

В інших випадках виїзд без дозволу ТЦК може призвести до адміністративної відповідальності.

Таким чином, змінюючи місце проживання, чоловіки повинні дотримуватися чіткої процедури та погоджувати свої дії з військовими структурами. Будь-які порушення можуть мати юридичні наслідки, тому важливо діяти відповідно до закону та, за потреби, звертатися до юристів.

Раніше ми розповідали, чи мають право працівники ТЦК приходити за місцем прописки до чоловіка, який перебуває у розшуку. Адже під час війни усі військовозобов'язані чоловіки повинні стояти на військовому обліку, мати актуальний висновок ВЛК та регулярно оновлювати військово-облікові дані. У разі порушення мобілізаційних правил ТЦК може подати особу в розшук, а також виписати штраф.

Зазначимо також, що в Україні кожен громадянин зобов'язаний зареєструвати своє місце проживання. Відсутність реєстрації суттєво обмежує доступ до адміністративних та соціальних послуг. Це може призвести до труднощів при отриманні необхідних документів та пільг. Тому реєстрація місця проживання є важливою для повноцінної участі в житті суспільства.