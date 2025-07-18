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Главная Недвижимость Посуточная аренда квартир — в каком городе взлетели цены и спрос

Посуточная аренда квартир — в каком городе взлетели цены и спрос

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 22:15
Цены на посуточную аренду квартир летом — как город обошел Киев по ценам и спросу
Дома в Одессе. Фото: doba.ua

В начале лета 2025 года рынок краткосрочной аренды в Украине демонстрирует неожиданные изменения. Если раньше традиционным лидером по ценам и спросу оставался Киев, то сейчас первенство уверенно перешло к Одессе. В июне именно этот приморский город стал главным центром туристического движения, что существенно повлияло на ценовую ситуацию и структуру спроса.

По данным аналитиков OLX, количество откликов на объявления о посуточной аренде в Одессе в июне 2025 года выросло на рекордные 67% по сравнению с прошлым годом. Такой показатель свидетельствует о чрезвычайно высоком интересе к краткосрочному жилью в городе, подчеркивают эксперты.

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Тернополь и Черкассы тоже показали положительную динамику, +39% и +30% к уровню 2024 года соответственно.

Впрочем, большинство областных центров показали обратную динамику:

  • Полтава: — 60%;
  • Запорожье: — 44%;
  • Киев: — 43%;
  • Днепр: — 36%;
  • Харьков: — 27%.

"Это может быть связано с уменьшением туристической активности или смещением интереса к другим регионам — менее ожидаемым, но более дешевым или безопасным", — сказано в аналитике OLX.

Цены на посуточную аренду в Одессе выросли на 50%

Одесса стала единственным областным центром, где медианная цена на посуточную аренду выросла сразу на 50%, достигнув 1 500 грн за однокомнатную квартиру.

Для сравнения:

  • Полтава: +38% (до 900 грн/сутки);
  • Другие крупные города — стабильно в пределах 800-1 000 грн/сутки.

Предложение на рынке аренды Одессы существенно выросло

Еще один важный индикатор — количество объявлений. В июне 2025 года их количество в Одессе выросло на 91%, превысив аналогичный показатель в Киеве на 41%. Это указывает на активизацию арендодателей, которые стремятся получить максимум от высокого спроса в разгар лета.

Другие города с умеренным ростом объявлений:

  • Запорожье: +13%;
  • Черкассы: +13%;
  • Житомир: +13%.

В большинстве городов изменения были незначительными — в пределах 20-30 объявлений по сравнению с 2024 годом.

Почему Одесса стала лидером по посуточной аренде летом

Одесса объективно имеет несколько факторов, объясняющих ее лидерство:

  1. Море и пляжи — традиционный магнит для украинских туристов.
  2. Транспортная доступность — развитая логистика для посетителей из разных регионов.
  3. Культурные события — фестивали, концерты, гастротуры.
  4. Наличие широкого фонда жилья — разнообразие вариантов от "эконом" до "премиума".
  5. Фактор безопасности — несмотря на военное положение, в Одессе ситуация контролируемая.

Эти преимущества, в сочетании с сезонным всплеском, создали идеальную среду для стремительного роста цен и спроса, подчеркивают эксперты.

Какие тенденции формируют рынок посуточной аренды в 2025 году

Аналитика июня 2025 года позволяет выделить несколько ключевых трендов:

  • сезонные пики становятся еще более резкими — в городах с туристическим потенциалом цены и спрос растут буквально за недели;
  • снижение интереса к мегаполисам — Киев, Харьков, Днепр демонстрируют снижение активности из-за усталости туристов, логистических сложностей или конкуренции с регионами;
  • активизация меньших городов — Тернополь, Черкассы и другие развиваются как новые центры отдыха и кратковременного проживания;
  • гибкость рынка — рынок реагирует быстро: арендодатели оперативно адаптируют цены и пополняют предложение.

Что ожидать дальше на рынке краткосрочной аренды

На фоне июньских тенденций аналитики прогнозируют, что летом 2025 года Одесса сохранит лидерство до августа, особенно если туристический поток не снизится. В то же время Киев и крупные города могут потерять долю рынка в пользу прифронтовых и малоизвестных, но более безопасных регионов

"Цены на аренду в городах с активным спросом будут оставаться высокими, а в других — могут даже упасть из-за слабого сезона", — говорят в OLX.

Ранее мы рассказывали, чтокиевлянин, который приехал в Одессу на отдых, был шокирован состоянием квартиры за 150 долл. Хотя помещение расположено у моря, оно оказалось в невероятно запущенном состоянии.

Также мы сообщали, что туристы все чаще ищут жилье через соцсети, а не традиционные платформы, что заставляет владельцев адаптироваться, демонстрируя объекты в реальном времени. Однако, эта тенденция несет и новые риски: растет количество мошеннических объявлений, которые используют доверие путешественников.

Одесса отдых недвижимость цены на квартиры аренда квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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