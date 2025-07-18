Цены на посуточную аренду квартир летом — как город обошел Киев по ценам и спросу

Посуточная аренда квартир — в каком городе взлетели цены и спрос
В начале лета 2025 года рынок краткосрочной аренды в Украине демонстрирует неожиданные изменения. Если раньше традиционным лидером по ценам и спросу оставался Киев, то сейчас первенство уверенно перешло к Одессе. В июне именно этот приморский город стал главным центром туристического движения, что существенно повлияло на ценовую ситуацию и структуру спроса.
По данным аналитиков OLX, количество откликов на объявления о посуточной аренде в Одессе в июне 2025 года выросло на рекордные 67% по сравнению с прошлым годом. Такой показатель свидетельствует о чрезвычайно высоком интересе к краткосрочному жилью в городе, подчеркивают эксперты.
Тернополь и Черкассы тоже показали положительную динамику, +39% и +30% к уровню 2024 года соответственно.
Впрочем, большинство областных центров показали обратную динамику:
- Полтава: — 60%;
- Запорожье: — 44%;
- Киев: — 43%;
- Днепр: — 36%;
- Харьков: — 27%.
"Это может быть связано с уменьшением туристической активности или смещением интереса к другим регионам — менее ожидаемым, но более дешевым или безопасным", — сказано в аналитике OLX.
Цены на посуточную аренду в Одессе выросли на 50%
Одесса стала единственным областным центром, где медианная цена на посуточную аренду выросла сразу на 50%, достигнув 1 500 грн за однокомнатную квартиру.
Для сравнения:
- Полтава: +38% (до 900 грн/сутки);
- Другие крупные города — стабильно в пределах 800-1 000 грн/сутки.
Предложение на рынке аренды Одессы существенно выросло
Еще один важный индикатор — количество объявлений. В июне 2025 года их количество в Одессе выросло на 91%, превысив аналогичный показатель в Киеве на 41%. Это указывает на активизацию арендодателей, которые стремятся получить максимум от высокого спроса в разгар лета.
Другие города с умеренным ростом объявлений:
- Запорожье: +13%;
- Черкассы: +13%;
- Житомир: +13%.
В большинстве городов изменения были незначительными — в пределах 20-30 объявлений по сравнению с 2024 годом.
Почему Одесса стала лидером по посуточной аренде летом
Одесса объективно имеет несколько факторов, объясняющих ее лидерство:
- Море и пляжи — традиционный магнит для украинских туристов.
- Транспортная доступность — развитая логистика для посетителей из разных регионов.
- Культурные события — фестивали, концерты, гастротуры.
- Наличие широкого фонда жилья — разнообразие вариантов от "эконом" до "премиума".
- Фактор безопасности — несмотря на военное положение, в Одессе ситуация контролируемая.
Эти преимущества, в сочетании с сезонным всплеском, создали идеальную среду для стремительного роста цен и спроса, подчеркивают эксперты.
Какие тенденции формируют рынок посуточной аренды в 2025 году
Аналитика июня 2025 года позволяет выделить несколько ключевых трендов:
- сезонные пики становятся еще более резкими — в городах с туристическим потенциалом цены и спрос растут буквально за недели;
- снижение интереса к мегаполисам — Киев, Харьков, Днепр демонстрируют снижение активности из-за усталости туристов, логистических сложностей или конкуренции с регионами;
- активизация меньших городов — Тернополь, Черкассы и другие развиваются как новые центры отдыха и кратковременного проживания;
- гибкость рынка — рынок реагирует быстро: арендодатели оперативно адаптируют цены и пополняют предложение.
Что ожидать дальше на рынке краткосрочной аренды
На фоне июньских тенденций аналитики прогнозируют, что летом 2025 года Одесса сохранит лидерство до августа, особенно если туристический поток не снизится. В то же время Киев и крупные города могут потерять долю рынка в пользу прифронтовых и малоизвестных, но более безопасных регионов
"Цены на аренду в городах с активным спросом будут оставаться высокими, а в других — могут даже упасть из-за слабого сезона", — говорят в OLX.
Ранее мы рассказывали, чтокиевлянин, который приехал в Одессу на отдых, был шокирован состоянием квартиры за 150 долл. Хотя помещение расположено у моря, оно оказалось в невероятно запущенном состоянии.
Также мы сообщали, что туристы все чаще ищут жилье через соцсети, а не традиционные платформы, что заставляет владельцев адаптироваться, демонстрируя объекты в реальном времени. Однако, эта тенденция несет и новые риски: растет количество мошеннических объявлений, которые используют доверие путешественников.
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