Ціни на подобову оренду квартир влітку — як місто обійшло Київ за цінами та попитом

Будинки в Одесі. Фото: doba.ua

На початку літа 2025 року ринок короткострокової оренди в Україні демонструє несподівані зміни. Якщо раніше традиційним лідером за цінами і попитом залишався Київ, то зараз першість упевнено перейшла до Одеси. У червні саме це приморське місто стало головним центром туристичного руху, що суттєво вплинуло на цінову ситуацію і структуру попиту.

За даними аналітиків OLX, кількість відгуків на оголошення про подобову оренду в Одесі в червні 2025 року зросла на рекордні 67% у порівнянні з минулим роком. Такий показник свідчить про надзвичайно високий інтерес до короткострокового житла в місті, підкреслюють експерти.

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Тернопіль та Черкаси теж показали позитивну динаміку, +39% та +30% до рівня 2024 року відповідно.

Втім, більшість обласних центрів показали зворотну динаміку:

Полтава: — 60%;

Запоріжжя: — 44%;

Київ: — 43%;

Дніпро: — 36%;

Харків: — 27%.

"Це може бути пов'язано зі зменшенням туристичної активності або зміщенням інтересу до інших регіонів — менш очікуваних, але дешевших чи безпечніших", — сказано в аналітиці OLX.

Ціни на подобову оренду в Одесі зросли на 50%

Одеса стала єдиним обласним центром, де медіанна ціна на подобову оренду зросла одразу на 50%, сягнувши 1 500 грн за однокімнатну квартиру.

Для порівняння:

Полтава: +38% (до 900 грн/доба);

Інші великі міста — стабільно в межах 800-1 000 грн/доба.

Пропозиція на ринку оренди Одеси суттєво зросла

Ще один важливий індикатор — кількість оголошень. У червні 2025 року їхня кількість в Одесі зросла на 91%, перевищивши аналогічний показник у Києві на 41%. Це вказує на активізацію орендодавців, які прагнуть отримати максимум від високого попиту в розпал літа.

Інші міста з помірним зростанням оголошень:

Запоріжжя: +13%;

Черкаси: +13%;

Житомир: +13%.

У більшості міст зміни були незначними — в межах 20-30 оголошень у порівнянні з 2024 роком.

Чому Одеса стала лідером за подобовою орендою влітку

Одеса об’єктивно має кілька факторів, що пояснюють її лідерство:

Море та пляжі — традиційний магніт для українських туристів. Транспортна доступність — розвинена логістика для відвідувачів з різних регіонів. Культурні події — фестивалі, концерти, гастротури. Наявність широкого фонду житла — різноманітність варіантів від "економу" до "преміуму". Безпековий фактор — попри воєнний стан, в Одесі ситуація контрольована.

Ці переваги, у поєднанні з сезонним сплеском, створили ідеальне середовище для стрімкого зростання цін і попиту, підкреслюють експерти.

Які тенденції формують ринок подобової оренди у 2025 році

Аналітика червня 2025 року дозволяє виділити кілька ключових трендів:

сезонні піки стають ще різкішими — у містах із туристичним потенціалом ціни та попит зростають буквально за тижні;

зниження інтересу до мегаполісів — Київ, Харків, Дніпро демонструють зниження активності через втому туристів, логістичні складнощі чи конкуренцію з регіонами;

активізація менших міст — Тернопіль, Черкаси та інші розвиваються як нові центри відпочинку й короткочасного проживання;

гнучкість ринку — ринок реагує швидко: орендодавці оперативно адаптують ціни і поповнюють пропозицію.

Що очікувати далі на ринку короткострокової оренди

На тлі червневих тенденцій аналітики прогнозують, що влітку 2025 року Одеса збереже лідерство до серпня, особливо якщо туристичний потік не знизиться. Водночас Київ і великі міста можуть втратити частку ринку на користь прифронтових і маловідомих, але безпечніших регіонів

"Ціни на оренду у містах із активним попитом залишатимуться високими, а в інших — можуть навіть впасти через слабкий сезон", — кажуть в OLX.

Раніше ми розповідали, що киянин, який приїхав до Одеси на відпочинок, був шокований станом квартири за 150 дол. Хоча помешкання розташоване біля моря, воно виявилося в неймовірно занедбаному стані.

Також ми повідомляли, що туристи все частіше шукають житло через соцмережі, а не традиційні платформи, що змушує власників адаптуватися, демонструючи об'єкти в реальному часі. Проте, ця тенденція несе й нові ризики: зростає кількість шахрайських оголошень, які використовують довіру мандрівників.