Почему в хрущевках двери открывались внутрь — правда о дверях в СССР

Хрущевка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Если вы когда-нибудь бывали в хрущевке или другом типично советском доме, то, вероятно, замечали одну интересную особенность — все входные двери открываются внутрь. Сегодня это уже кажется неудобным, местами даже опасным, но в советские времена такой стандарт имел целый набор рациональных (и не совсем) объяснений.

Как сообщается на YouTube-канале "Историк", такие двери не просто строительная традиция. За советским подходом стоял ряд причин — от технических и безопасностных до идеологических. И хотя часть из них выглядит логично и даже практично, другие лишь подчеркивают особенности жизни в условиях СССР.

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Одна из самых популярных версий — политическая. Мол, входную дверь, открывающуюся внутрь, легко выбить в случае необходимости — например, если милиция или сотрудники спецслужб решат ворваться в дом. В тоталитарном государстве, где приватность часто была условной, такая интерпретация представляется не лишенной логики.

Впрочем, ни один из официальных советских строительных документов прямо не указывал на такую цель. Версия о "контроле через дверь" скорее отражает общее настроение эпохи, чем действительную норму. Впрочем, строительные стандарты действительно требовали, чтобы входные двери открывались внутрь — но по другим причинам.

Пожарная безопасность: в панике — дверь внутрь

Основным аргументом в пользу внутреннего открывания дверей была безопасность жителей в случае чрезвычайных ситуаций. Представьте себе — пожар, взрыв газа или даже бомбежка. Люди в панике выбегают из своих квартир, пытаясь спастись.

Если бы двери открывались наружу, они могли бы блокировать проход на лестничной клетке или перекрывать другим путь к выходу. Возникла бы давка, которая могла бы обернуться трагедией. В то же время внутреннее открывание позволяло быстрее оставлять коридоры свободными — даже в хаосе.

Узкие лестничные клетки: квадратный метр решал все

Вторая причина — чисто практическая. В 1950-1980-х годах в СССР строили миллионы квартир. Задача — сделать как можно больше жилья на минимальной площади. Так родились хрущевки с узкими лестничными клетками и лаконичными планировками.

В таких условиях открытые наружу двери просто перекрывали бы проход. Представьте ситуацию: сосед напротив тоже открывает свою дверь — и вы оба застреваете в проходе. Это создавало бы постоянные бытовые конфликты, а также затрудняло эвакуацию в случае тревоги.

Экономия — на всем, даже на пространстве возле дверей

У советских строителей была четкая задача: построить много, дешево и быстро. Каждый квадратный метр лестничной клетки, каждый сантиметр подъезда должен был быть функциональным. Пространство, которое бы занимали двери, открывающиеся наружу, воспринималось как ненужная расточительность.

Это выглядело как мелочь, но на тысячах квартир такие "мелочи" экономили ресурсы, стройматериалы, время и средства. Двери, открывающиеся внутрь, позволяли сэкономить не только пространство, но и избежать более сложных инженерных решений.

После распада СССР: почему двери начали открываться наружу

С распадом СССР и появлением новых стандартов, все изменилось. В частном жилье начали массово ставить металлические двери, открывающиеся наружу. Это стало возможным не только благодаря изменению подходов к строительству, но и из-за изменения мышления.

Появилась конкуренция среди застройщиков, акцент на комфорте, пожарной безопасности, а главное — ответственность за жизнь жителей перестала быть формальностью. Так двери, которые открываются наружу, вернулись в украинские дома — но уже по другим причинам.

Наверное, вы слышали о крошечных кухнях в советских квартирах, особенно в хрущевках и брежневках. Для нас сегодня 5-6 квадратных метров для готовки кажутся невозможными, но это не было случайностью. На самом деле, за такими размерами стояли экономические, социальные и даже идеологические причины, а не ошибки архитекторов.

Также мы рассказывали, что паркет "елочкой" был распространенным явлением в советских квартирах эпох Сталина и Хрущева. Его доминирование объясняется не столько эстетическими предпочтениями или роскошью, сколько экономическими и логистическими особенностями СССР. Промышленные возможности и доступность древесины сделали паркет более целесообразным выбором для массового строительства, чем более дешевые, на первый взгляд, линолеум или ДВП.