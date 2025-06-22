Максимальная сумма кредита по программе "єОселя" в 2025 году — условия и расчеты

Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В 2025 году государственная ипотечная программа "єОселя" продолжает работать и набирает обороты. Она предлагает новые возможности для военных, медиков, педагогов, молодых семей и других граждан, а условия кредитования остаются выгодными даже на фоне общей нестабильности рынка. Главный вопрос — какая максимальная сумма кредита доступна по єОселе? И здесь есть несколько нюансов, которые зависят от категории заемщика, региона и типа жилья.

Редакция Новини.LIVE разбирает этот вопрос, а также рассказывает об условиях, ограничениях и примерах расчетов.

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Как отмечается на сайте программы, єОселя реализуется Министерством экономики Украины совместно с Министерством цифровой трансформации и компанией "Укрфинжитло". Она позволяет приобрести жилье как на первичном, так и на вторичном рынке, с минимальным первоначальным взносом от 10% (для молодежи до 25 лет) или 20% (для других категорий).

Основные преимущества программы:

Низкие процентные ставки: 3% для льготных категорий (военные, медики, педагоги, ученые) и 7% для всех остальных. Срок кредитования до 20 лет. Возможность досрочного погашения без штрафов. Цифровизированный процесс подачи заявки через портал "Дія".

В 2025 году правительство выделило 20 миллиардов гривен на реализацию программы, что свидетельствует о ее приоритетности для государства.

Максимальная сумма кредита в 2025 году

Максимальная сумма кредита по программе "єОселя" зависит от нескольких факторов, в частности региона, где покупается жилье, стоимости квадратного метра и финансовых возможностей заемщика. Согласно постановлению Кабинета министров №856, максимальная сумма кредита в 2025 году составляет до 6 миллионов гривен, но эта сумма может варьироваться в зависимости от банка-участника программы. Например, Sense Bank и Радабанк отмечают максимальную сумму кредита до 5 миллионов гривен для первичного и вторичного рынка.

Как определяется максимальная сумма

Предельная стоимость квадратного метра

Стоимость 1 кв. м жилья не может превышать среднюю стоимость строительства, определенную Министерством развития общин и территорий Украины, умноженную на региональный коэффициент:

для Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова и других крупных городов — коэффициент 2;

для населенных пунктов с населением до 300 тысяч — коэффициент 1,75.

Например, в 2025 году средняя стоимость 1 кв. м в Одесской области составляет 21 265 грн. С учетом коэффициента 2 максимальная цена за 1 кв. м для Одессы составляет 42 530 грн.

Площадь жилья

Максимальная площадь зависит от состава семьи и составляет 52,5 кв. м для одного человека. Дополнительно — 21 кв. м на каждого следующего члена семьи.

Например, для семьи из трех человек максимальная площадь составляет 52,5 + 21 + 21 = 94,5 кв. м.

Финансовая состоятельность заемщика

Банки-участники (Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Sense Bank, Sky Bank, Глобус, Радабанк) проводят оценку платежеспособности заемщика. Ежемесячный платеж по кредиту не должен превышать 50% официального дохода семьи.

Допустим, семья из двух человек хочет приобрести квартиру в Киеве площадью 73,5 кв. м (52,5 + 21 кв. м). Максимальная стоимость 1 кв. м в Киеве в 2025 году — 46 700 грн (с учетом коэффициента 2).

Таким образом получается:

общая стоимость квартиры: 73,5 кв. м × 46 700 грн = 3 432 450 грн;

первый взнос (20%): 3 432 450 × 0,2 = 686 490 грн;

сумма кредита: 3 432 450 - 686 490 = 2 745 960 грн.

При ставке 7% и сроке 20 лет ежемесячный платеж составит примерно 17 500 грн (по аннуитетной схеме). Если семья имеет официальный доход от 35 000 грн, банк может одобрить такой кредит.

Кто может получить максимальную сумму кредита

Для получения максимальной суммы кредита заемщик должен соответствовать условиям программы:

Возраст: от 18 до 70 лет на момент погашения кредита. Платежеспособность: официальный доход, который позволяет обслуживать кредит. Отсутствие санкций: заемщик не должен находиться под санкциями. Ограничения по недвижимости: в собственности заемщика и его семьи не должно быть жилья площадью более 52,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого следующего члена семьи. Если в течение последних 12 месяцев была продана недвижимость, это также учитывается.

Льготную ставку 3% могут получить:

военнослужащие по контракту;

участники боевых действий;

медики, педагоги, ученые государственной или коммунальной формы собственности;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с временно оккупированных территорий.

Ставка 7% доступна для всех остальных граждан Украины, которые не имеют собственного жилья или нуждаются в улучшении жилищных условий.

Ограничения и подводные камни

Изменение ставки после 10 лет

С сентября 2024 года для новых договоров действует правило: первые 10 лет ставка составляет 3% или 7%, а с 11-го года она возрастает до 6% или 10% соответственно. Это может увеличить ежемесячный платеж, хотя за 10 лет основная сумма кредита значительно уменьшится.

Дополнительные расходы

Кроме первого взноса, заемщик платит:

Комиссию за предоставление кредита (до 1% от суммы). Страхование недвижимости (0,25%-1,25% в год). Услуги нотариуса (около 10 000 грн). Оценку имущества (для вторичного рынка, 5 000-7 000 грн).

Ограничения по жилью

Для льготной категории (3%) жилье должно быть введено в эксплуатацию не более 3 лет назад, для ставки 7% — не более 10 лет. Жилье не может располагаться на временно оккупированных территориях или в зонах активных боевых действий.

Риски для военных

Военнослужащие на передовой могут столкнуться с трудностями при получении кредита из-за повышенных рисков, которые банки учитывают при оценке.

Что еще стоит знать украинцам

Более половины кредитов, выданных по программе "єОселя" с начала 2025 года (а именно 58%), направили на приобретение нового жилья. Такой фокус на первичный рынок недвижимости обусловлен необходимостью поддержать экономику страны в условиях войны, в частности через стимулирование строительной отрасли.

Также мы сообщали, что украинский рынок недвижимости сейчас переживает нелегкие времена, ведь количество операций по покупке жилья существенно уменьшилось. Несмотря на рост доходов граждан и сравнительно доступные цены, спрос остается низким. Главной причиной является война, которая порождает неопределенность и заставляет украинцев откладывать такие значительные покупки.