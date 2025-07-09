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Главная Недвижимость Покупка жилья в Литве иностранцем — на какие расходы рассчитывать

Покупка жилья в Литве иностранцем — на какие расходы рассчитывать

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 22:15
Как иностранцу купить квартиру в Литве в 2025 году — цены, процедура, налоги
Портовый город Клайпеда. Фото: Mantas Volungevicius

После 2022 года все больше украинцев начали рассматривать Литву как безопасный вариант для переезда или инвестиций. Прозрачный рынок недвижимости, стабильная экономика, удобная инфраструктура — все это сделало страну привлекательной для иностранных покупателей.

За последние годы литовский рынок недвижимости демонстрирует сдержанный, но устойчивый рост, пишет Delo.ua. В 2025 году средняя цена за квадратный метр в Вильнюсе достигла 2 680 евро (+4,3% за год), в Каунасе — 1 846 евро (+5,6%). Клайпеда показала стабильность (1 752 евро), а меньшие города вроде Шяуляя (1 172 евро) и Паневежиса (1 149 евро) - самую высокую динамику роста (более 6%).

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Новостройки в столице стоят в среднем 3 318 евро за кв. м, и спрос на них растет. Это обусловлено не только качеством объектов, но и инвестиционным интересом: жилье в Вильнюсе все чаще покупают не для себя, а для сдачи в аренду.

Где и какое жилье покупают иностранцы

Большинство иностранцев выбирают вторичный рынок — из-за умеренного роста цен (2-3% в год) и широкого выбора вариантов. Новостройки привлекают младших покупателей и тех, кто хочет сэкономить на ремонте.

Изменения на рынке в 2025 году:

  • Вильнюс: новостройки подорожали с 3 111 до 3 318 евро/кв. м;
  • Каунас: цены выросли на 11,7% — с 2 447 до 2 734 евро/кв. м;
  • Клайпеда: наоборот, наблюдалось снижение на 8%.

Спрос тоже демонстрирует интересную картину: количество сделок в столице выросло на 20%, а на новостройки — на 40%. Одновременно литовцы и иностранцы активно оформляют ипотеки: только за февраль 2025 года было выдано кредитов на сумму 240 млн евро — вдвое больше, чем годом ранее.

Как проходит процедура покупки

Оформление жилья в Литве является простым и понятным, а правила — одинаковы для граждан страны и иностранцев, в частности украинцев. Процедура включает следующие этапы:

  1. Предоставление паспорта и документов, подтверждающих доходы.
  2. Предварительная сделка с внесением задатка (1-3% стоимости).
  3. Основная нотариальная сделка купли-продажи.
  4. Регистрация в Государственном реестре в течение 30 дней.
  5. Окончательное закрытие сделки и передача права собственности.

Ограничений на покупку квартир в Литве для иностранцев нет. Однако земельные участки в приграничной зоне могут иметь определенные ограничения для нерезидентов.

Сколько стоит жилье — не только сама квартира

Кроме стоимости жилья, покупателю следует учитывать сопутствующие расходы:

  • юридические услуги: 800-2 000 евро;
  • комиссия риелтора: 3-5% от стоимости + НДС;
  • перевод документов: 200-600 евро;
  • регистрация сделки: 50-100 евро.

Ежемесячные расходы на содержание жилья (коммуналка, обслуживание) для квартиры площадью 50 кв. м составляют 100-150 евро. Если вы продадите недвижимость в первые 10 лет, государство удержит 15% налога с прибыли.

Дадут ли кредит иностранцу

Получить ипотеку в Литве возможно, но при соблюдении нескольких условий:

  • официальный доход или вид на жительство в Литве;
  • первоначальный взнос — от 20-30%;
  • документы, подтверждающие платежеспособность.

Иностранцам предлагают кредиты на срок до 20 лет со ставками 4,5-6% годовых (в зависимости от EURIBOR и банка). Наиболее охотно работают с иностранцами банки SEB, Swedbank и Luminor.

Советы для иностранных покупателей

  1. Выбор города: Вильнюс подойдет для инвестиций, Каунас — для комфортной жизни, Шяуляй — для экономии.
  2. Проверка документов: привлеките юриста для анализа истории объекта.
  3. Ипотека: сравните предложения нескольких банков.
  4. Будущий рост цен: выбирайте районы с инфраструктурными проектами (например, возле Rail Baltica).

Ранее мы рассказывали, что Италия остается магнитом для иностранных инвесторов в недвижимость, несмотря на экономические колебания в Европе. Эта привлекательность обусловлена сочетанием захватывающих пейзажей, богатой архитектуры, изысканной кухни, прекрасного климата и сравнительно доступных цен на жилье во многих уголках страны.

Также отметим, несмотря на глобальные экономические вызовы, рынок недвижимости Португалии демонстрирует стабильный рост. Ведь теплый климат, привлекательные пейзажи и относительно низкая стоимость жизни привлекают иностранцев, в частности украинцев, которые ищут новые возможности для инвестиций и переезда, что приводит к росту цен, особенно в популярных туристических регионах.

Литва недвижимость цены на квартиры иностранцы купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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