Як іноземцю купити квартиру в Литві у 2025 році — ціни, процедура, податки

Портове місто Клайпеда. Фото: Mantas Volungevicius

Після 2022 року все більше українців почали розглядати Литву як безпечний варіант для переїзду або інвестицій. Прозорий ринок нерухомості, стабільна економіка, зручна інфраструктура — усе це зробило країну привабливою для іноземних покупців.

За останні роки литовський ринок нерухомості демонструє стримане, але стійке зростання, пише Delo.ua. У 2025 році середня ціна за квадратний метр у Вільнюсі сягнула 2 680 євро (+4,3% за рік), у Каунасі — 1 846 євро (+5,6%). Клайпеда показала стабільність (1 752 євро), а менші міста на кшталт Шяуляя (1 172 євро) та Паневежиса (1 149 євро) — найвищу динаміку зростання (понад 6%).

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Новобудови у столиці коштують у середньому 3 318 євро за кв. м, і попит на них зростає. Це обумовлено не лише якістю об’єктів, а й інвестиційним інтересом: житло у Вільнюсі все частіше купують не для себе, а для здачі в оренду.

Де і яке житло купують іноземці

Більшість іноземців обирають вторинний ринок — через помірне зростання цін (2-3% на рік) та ширший вибір варіантів. Новобудови приваблюють молодших покупців і тих, хто хоче зекономити на ремонті.

Зміни на ринку у 2025 році:

Вільнюс: новобудови подорожчали з 3 111 до 3 318 євро/кв. м;

Каунас: ціни зросли на 11,7% — з 2 447 до 2 734 євро/кв. м;

Клайпеда: навпаки, спостерігалося зниження на 8%.

Попит теж демонструє цікаву картину: кількість угод у столиці зросла на 20%, а на новобудови — на 40%. Одночасно литовці та іноземці активно оформлюють іпотеки: лише за лютий 2025 року було видано кредитів на суму 240 млн євро — удвічі більше, ніж роком раніше.

Як проходить процедура купівлі

Оформлення житла в Литві є простим і зрозумілим, а правила — однакові для громадян країни та іноземців, зокрема українців. Процедура включає такі етапи:

Надання паспорта та документів, що підтверджують доходи. Попередня угода з внесенням завдатку (1-3% вартості). Основна нотаріальна угода купівлі-продажу. Реєстрація у Державному реєстрі протягом 30 днів. Остаточне закриття угоди та передача права власності.

Обмежень на купівлю квартир у Литві для іноземців немає. Проте земельні ділянки в прикордонній зоні можуть мати певні обмеження для нерезидентів.

Скільки коштує житло — не тільки сама квартира

Окрім вартості житла, покупцеві слід враховувати супутні витрати:

юридичні послуги: 800-2 000 євро;

комісія рієлтора: 3-5% від вартості + ПДВ;

переклад документів: 200-600 євро;

реєстрація угоди: 50-100 євро.

Щомісячні витрати на утримання житла (комуналка, обслуговування) для квартири площею 50 кв. м становлять 100-150 євро. Якщо ви продасте нерухомість у перші 10 років, держава утримає 15% податку з прибутку.

Чи дадуть кредит іноземцеві

Отримати іпотеку в Литві можливо, але за дотримання кількох умов:

офіційний дохід або вид на проживання в Литві;

початковий внесок — від 20-30%;

документи, що підтверджують платоспроможність.

Іноземцям пропонують кредити на строк до 20 років зі ставками 4,5-6% річних (залежно від EURIBOR та банку). Найбільш охоче працюють з іноземцями банки SEB, Swedbank і Luminor.

Поради для іноземних покупців

Вибір міста: Вільнюс підійде для інвестицій, Каунас — для комфортного життя, Шяуляй — для економії. Перевірка документів: залучіть юриста для аналізу історії об’єкта. Іпотека: порівняйте пропозиції кількох банків. Майбутнє зростання цін: обирайте райони з інфраструктурними проєктами (наприклад, біля Rail Baltica).

Раніше ми розповідали, що Італія лишається магнітом для іноземних інвесторів у нерухомість, попри економічні коливання в Європі. Ця привабливість зумовлена поєднанням захоплюючих краєвидів, багатої архітектури, вишуканої кухні, чудового клімату та порівняно доступних цін на житло в багатьох куточках країни.

Також зазначимо, попри глобальні економічні виклики, ринок нерухомості Португалії демонструє стабільне зростання. Адже теплий клімат, привабливі краєвиди та відносно низька вартість життя приваблюють іноземців, зокрема українців, які шукають нові можливості для інвестицій та переїзду, що призводить до зростання цін, особливо в популярних туристичних регіонах.