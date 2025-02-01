Ответственность за придомовую территорию — кто и за что платит штраф

Женщина убирает возле дома. Фото: kamenskoe.city

Ответственность за содержание придомовой территории возложена на собственников или пользователей земельного участка. Несоблюдение правил благоустройства может привести к штрафам и административной ответственности.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как, соблюдая простые правила, избежать наказания, улучшить экологическое состояние и сделать окружающую среду чище и приятнее для жизни.

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Уборка территории — это не только вопрос эстетики, но и ответственность владельцев жилья. Для жителей многоквартирных домов содержание придомовой территории обеспечивают жилищно-коммунальные предприятия или ОСМД. Владельцы частных домов должны самостоятельно заботиться о прилегающей территории.

Согласно Типовым правилам благоустройства территории населенного пункта, прилегающей территорией считается зона до 20 метров от границы земельного участка и до проезжей части улицы. В нее входят тротуары, дворы, газоны, детские площадки, участки перед домом.

Что обязан делать собственник земельного участка

В соответствии с Законом Украины "О благоустройстве населенных пунктов", владельцы или пользователи земельных участков должны:

поддерживать чистоту на своем участке и прилегающей территории;

регулярно скашивать траву высотой более 10 см, уничтожать сорняки и карантинные растения;

не складывать строительные материалы, ветки, мусор за пределами своего участка;

не сжигать листья и другие отходы;

допускать аварийные службы к объектам, находящимся в их собственности;

не нарушать права других граждан по использованию общего пространства.

Если собственник не может самостоятельно ухаживать за прилегающей территорией, он может заключить договор с коммунальным предприятием, которое будет выполнять эти обязанности за определенную плату.

Какие штрафы грозят за недосмотр придомовой территории

Если территория возле дома не ухожена, накладываются санкции. Согласно статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штрафные санкции составляют:

для граждан — от 340 до 1360 грн;

для должностных лиц и предпринимателей — от 850 до 1700 грн.

К нарушениям относят:

накопление мусора, создание свалок;

загрязнение тротуаров, дорог, газонов;

несвоевременное кошение травы;

самопроизвольное размещение рекламы, объявлений, объявлений;

неубранные опавшие листья, ветки, остатки растительности.

Если нарушение повторяется или приводит к загрязнению окружающей среды, ответственность может быть более жесткой.

Кто может наложить штраф и как сообщить о нарушении

За соблюдением правил благоустройства следят уполномоченные лица исполнительного комитета и органы внутренних дел. Они имеют право:

проводить проверки;

фиксировать нарушения;

составлять протоколы;

выписывать штрафы.

Если вы обнаружили засорение или нарушение на территории, можно обратиться в органы местного самоуправления или муниципальную инспекцию. Они должны установить ответственного владельца участка и принять соответствующие меры.

Как избежать штрафов

Чтобы избежать наказания необходимо:

регулярно убирать территорию перед домом;

не сжигать мусор и сухую траву;

заключить договор с коммунальными службами, если нет возможности ухаживать за территорией самостоятельно;

следить за тем, чтобы возле вашего дома не образовывались свалки.

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