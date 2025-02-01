Відповідальність за прибудинкову територію — хто і за що платить штраф

Жінка прибирає біля будинку. Фото: kamenskoe.city

Відповідальність за утримання прибудинкової території покладена на власників або користувачів земельної ділянки. Недотримання правил благоустрою може призвести до штрафів та адміністративної відповідальності.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як, дотримуючись простих правил, уникнути покарання, покращити екологічний стан і зробити довкілля чистішим та приємнішим для життя.

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Прибирання території — це не лише питання естетики, а й відповідальність власників житла. Для мешканців багатоквартирних будинків утримання прибудинкової території забезпечують житлово-комунальні підприємства або ОСББ. Власники приватних будинків мають самостійно дбати про прилеглу територію.

Згідно з Типовими правилами благоустрою території населеного пункту, прилеглою територією вважається зона до 20 метрів від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці. До неї входять тротуари, двори, газони, дитячі майданчики, ділянки перед будинком.

Що зобов’язаний робити власник земельної ділянки

Відповідно до Закону України "Про благоустрій населених пунктів", власники або користувачі земельних ділянок повинні:

підтримувати чистоту на своїй ділянці та прилеглій території;

регулярно скошувати траву висотою понад 10 см, знищувати бур’яни та карантинні рослини;

не складати будівельні матеріали, гілки, сміття за межами своєї ділянки;

не спалювати листя та інші відходи;

допускати аварійні служби до об’єктів, що перебувають у їхній власності;

не порушувати права інших громадян щодо використання загального простору.

Якщо власник не може самостійно доглядати за прилеглою територією, він може укласти договір із комунальним підприємством, яке виконуватиме ці обов’язки за певну плату.

Які штрафи загрожують за недогляд прибудинкової території

Якщо територія біля будинку не доглянута, накладаються санкції. Згідно зі статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, штрафні санкції становлять:

для громадян — від 340 до 1360 грн;

для посадових осіб та підприємців — від 850 до 1700 грн.

До порушень відносять:

накопичення сміття, створення звалищ;

забруднення тротуарів, доріг, газонів;

несвоєчасне косіння трави;

самовільне розміщення реклами, об’яв, оголошень;

неприбране опале листя, гілки, залишки рослинності.

Якщо порушення повторюється або призводить до забруднення довкілля, відповідальність може бути жорсткішою.

Хто може накласти штраф і як повідомити про порушення

За дотриманням правил благоустрою слідкують уповноважені особи виконавчого комітету та органи внутрішніх справ. Вони мають право:

проводити перевірки;

фіксувати порушення;

складати протоколи;

виписувати штрафи.

Якщо ви виявили засмічення або порушення на території, можна звернутися до органів місцевого самоврядування або муніципальної інспекції. Вони повинні встановити відповідального власника ділянки та вжити відповідних заходів.

Як уникнути штрафів

Щоб уникнути покарання, варто:

регулярно прибирати територію перед будинком;

не спалювати сміття та суху траву;

укласти договір з комунальними службами, якщо немає змоги доглядати територію самостійно;

слідкувати за тим, щоб біля вашого будинку не утворювалися звалища.

Раніше ми розповідали, скільки коштуватиме вивезення сміття для одеситів у 2025 році, адже вартість цієї послуги визначається залежно від району міста та компанії, яка займається утилізацією сміття. При цьому мешканці багатоповерхівок та приватного сектору сплачують різні суми за вивезення відходів.

Тим часом у Києві земельну ділянку на Трухановому острові незаконно використовували як сміттєзвалище, справу передали до суду. Слідство встановило, що начальник будівельної дільниці у змові з представниками двох субпідрядних компаній систематично засмічував територію острова будівельними відходами.

