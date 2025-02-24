Группа компаний DIM и инвестор Максим Криппа финализировали соглашение о партнерстве и сотрудничестве

Максим Криппа. Фото: Forbes

Группа компаний DIM официально объявила о финализации соглашения со стратегическим инвестором — Максимом Криппой. Его участие в проектах девелопера будет способствовать завершению строительства текущих объектов и запуску новых масштабных инициатив в сфере жилого девелопмента.

Украинский предприниматель Максим Криппа продолжает активно инвестировать в недвижимость. После знаковых приобретений киевского бизнес-центра "Парус" в 2023 году и гостиницы "Украина" в 2024-м, его портфель пополнился еще одной стратегической инвестицией - сотрудничеством с DIM. Это уже третья значительная сделка предпринимателя в сфере недвижимости за период полномасштабного вторжения.

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Максим Криппа о новом партнерстве:

"Я принял решение инвестировать в проекты DIM не только из-за их инвестиционного потенциала, но и из-за нашего общего отношения к ведению бизнеса во время войны: они не боятся строить, я — инвестировать. Но прежде всего мы должны благодарить наших защитников и защитниц за возможность реализовывать самые смелые проекты в родной стране".

По словам Александра Насиковского, основателя и управляющего партнера DIM, сделка с Максимом Криппой укрепит позиции компании на рынке.

"Мы начали сотрудничество с надежным партнером, который хорошо понимает особенности строительной отрасли. Его участие позволит нам сохранить темпы строительства, гарантировать своевременное завершение проектов и начать новые инициативы", — подчеркнул он.

Портфель девелоперской группы DIM включает более 900 000 кв. м недвижимости в Киеве и области. Компания сдала в эксплуатацию 3670 квартир, а сейчас строит еще шесть проектов общей площадью 346 000 кв. м.

Ранее сообщалось, что Максим Криппа хочет создать футбольный клуб под брендом NAVI.

Напомним, 30 октября Фонд государственного имущества Украины получил 3 миллиарда гривен от продажи киевской гостиницы "Украина". Новым владельцем стала компания "Ола Файн", принадлежащая Максиму Криппе.