Група компаній DIM та інвестор Максим Кріппа фіналізували угоду про партнерство та співпрацю

Максим Кріппа. Фото: Forbes

Група компаній DIM офіційно оголосила про фіналізацію угоди зі стратегічним інвестором — Максимом Кріппою. Його участь у проєктах девелопера сприятиме завершенню будівництва поточних об'єктів та запуску нових масштабних ініціатив у сфері житлового девелопменту.

Український підприємець Максим Кріппа продовжує активно інвестувати в нерухомість. Після знакових придбань київського бізнес-центру "Парус" у 2023 році та готелю "Україна" у 2024-му, його портфель поповнився ще однією стратегічною інвестицією — співпрацею з DIM. Це вже третя значна угода підприємця у сфері нерухомості за період повномасштабного вторгнення.

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"Я прийняв рішення інвестувати у проєкти DIM не тільки через їхній інвестиційний потенціал, а й через наше спільне ставлення до ведення бізнесу під час війни: вони не бояться будувати, я — інвестувати. Та передусім ми маємо дякувати нашим захисникам і захисницям за можливість реалізовувати найсміливіші проєкти в рідній країні".

За словами Олександра Насіковського, засновника та керуючого партнера DIM, угода з Максимом Кріппою зміцнить позиції компанії на ринку.

"Ми почали співпрацю з надійним партнером, який добре розуміє особливості будівельної галузі. Його участь дозволить нам зберегти темпи будівництва, гарантувати своєчасне завершення проєктів і розпочати нові ініціативи", — наголосив він.

Портфель девелоперської групи DIM включає понад 900 000 кв. м нерухомості в Києві та області. Компанія здала в експлуатацію 3670 квартир, а зараз будує ще шість проєктів загальною площею 346 000 кв. м.

Раніше повідомлялось, що Максим Кріппа хоче створити футбольний клуб під брендом NAVI.

Нагадаємо, 30 жовтня Фонд державного майна України отримав 3 мільярди гривень від продажу київського готелю "Україна". Новим власником стала компанія "Ола Файн", що належить Максиму Кріппі.